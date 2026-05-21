Thí sinh cần chuẩn bị gì cho Vòng Chung kết Đấu trường Toán học Châu Á

TPO - Ngày 23/5, thí sinh trên toàn quốc dự Vòng chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thí sinh và phụ huynh cần nắm chắc các thông tin về thời gian, hướng dẫn phòng thi, quy trình làm thủ tục, tránh sai sót.

Thời gian thi

Thí sinh làm bài thi từ 10h15 - 11h45. Trước đó, các em đến điểm thi làm thủ tục trong khoảng thời gian từ 8h30 - 9h30.

Thí sinh dự thi tại tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau khi vào khuôn viên, phụ huynh di chuyển theo biển chỉ dẫn hoặc hướng dẫn của tình nguyện viên đến khu vực làm thủ tục dự thi.

Thí sinh dự thi Vòng sơ loại trực tiếp trong cuộc thi năm nay.

Ô tô đi vào cổng Parabol, số 2 đường Giải Phóng, Bạch Mai. Xe máy đi vào cổng Số 2 đường Trần Đại Nghĩa.

Trước giờ thi, mọi thí sinh bắt buộc phải xếp hàng làm thủ tục dự thi. Thí sinh xuất trình thẻ dự thi hoặc phiếu xác nhận dự thi, nhận hướng dẫn về phòng thi, số báo danh, khu vực chờ và các thông tin cần thiết khác. Kiểm tra lại thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, ca thi nếu có để đảm bảo chính xác.

Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi, thí sinh và phụ huynh cần xem kỹ sơ đồ phòng thi được niêm yết tại khu vực hướng dẫn hoặc quét mã QR nếu có bản điện tử. Thí sinh cần ghi nhớ tên tòa nhà, tầng, số phòng thi, số báo danh và hướng di chuyển đến phòng thi.

19h cùng ngày, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả. Lễ trao giải diễn ra vào 8h sáng ngày 24/5 tại Hội trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Kiểm tra tình trạng đề trước khi làm bài

Khi vào phòng thi, thí sinh cần lưu ý: kiểm tra tình trạng đề thi. Nếu phát hiện đề thiếu trang, rách, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi để được xử lý.

Thí sinh không được chụp ảnh, sao chép, ghi âm đề thi; không truyền thông tin đề thi hoặc bài làm ra ngoài; không trao đổi, không quay cóp, không nhìn bài thí sinh khác.

Khi cần hỗ trợ, thí sinh giơ tay và chỉ trao đổi với cán bộ coi thi đồng thời giữ trật tự, yên lặng trong suốt thời gian làm bài.

Khi có chuông báo hết giờ làm, thí sinh dừng bút, kiểm tra lại thông tin cá nhân trên bài thi và nộp bài theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Ban tổ chức cho biết, đúng 19h sẽ cập nhật kết quả lên website. Phụ huynh truy cập website tra cứu kết quả và theo dõi thông báo về danh sách thí sinh đạt giải, lịch tham dự Lễ Bế mạc.

Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả, phụ huynh thực hiện theo hướng dẫn phúc khảo hoặc phản hồi chính thức của Ban Tổ chức.

Thí sinh chuẩn bị gì trước kỳ thi

Trước ngày thi, thí sinh chuẩn bị thẻ dự thi hoặc phiếu xác nhận đã in sẵn. Giấy tờ tùy thân: CCCD, thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận của nhà trường.

Bút viết, bút chì, thước kẻ, compa, tẩy. Nước uống cá nhân, khăn giấy, áo khoác mỏng nếu cần thiết.

Thí sinh ăn sáng đầy đủ, đi ngủ sớm trước ngày thi; chuẩn bị giấy tờ từ tối hôm trước để tránh bỏ sót; đến điểm thi sớm hơn giờ làm thủ tục để tránh ùn tắc giao thông; mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, thoải mái.

Theo Ban tổ chức, đến nay có khoảng 1.300 thí sinh dự Vòng Chung kết Quốc gia AIMO. Tại vòng này, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Kết quả sẽ chọn lựa thí sinh có thành tích xuất sắc tham dự Vòng Chung kết Quốc tế diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 8 tới.