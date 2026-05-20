STU tiếp tục đồng hành tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM ngày càng được nhiều học sinh lựa chọn trong xét tuyển đại học. Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tiếp tục được chọn là điểm tổ chức thi đợt 2 tại TP.HCM, góp phần hỗ trợ thí sinh và khẳng định vai trò trong hệ sinh thái giáo dục đại học.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) địa điểm tổ chức kỳ ĐGNL ĐHQG TP.HCM năm 2026 tại TP.HCM – đợt 1

Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM đang trở thành một trong những kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp 12 trong hành trình xét tuyển đại học. Đây được xem là xu hướng tuyển sinh hiện đại khi chú trọng đánh giá toàn diện năng lực người học thay vì chỉ tập trung vào kiến thức ghi nhớ.

Trong đợt 2 kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tiếp tục được lựa chọn là một trong những điểm tổ chức thi tại TP.HCM. Việc tiếp tục đồng hành cùng kỳ thi cho thấy sự chủ động của nhà trường trong việc hỗ trợ công tác tuyển sinh và đồng hành cùng học sinh trên hành trình bước vào giảng đường đại học.

Đối với nhiều thí sinh, đặc biệt là học sinh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, việc lựa chọn được điểm thi phù hợp có ý nghĩa rất thiết thực. Một địa điểm thi thuận tiện giúp giảm áp lực di chuyển, chủ động thời gian trước giờ làm bài và tạo tâm lý ổn định hơn trong ngày thi.

Với vị trí thuận lợi cùng hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, STU được đánh giá là địa điểm đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức kỳ thi quy mô lớn. Nhà trường hiện sở hữu hệ thống giảng đường, phòng học, hội trường, phòng máy tính, phòng thí nghiệm và xưởng thực hành với tổng diện tích sử dụng hơn 50.000 m².

Ngoài yếu tố chuyên môn, công tác điều phối, đón tiếp và hỗ trợ thí sinh tại điểm thi cũng đóng vai trò quan trọng đối với kỳ thi Đánh giá năng lực. Trong nhiều năm tham gia tổ chức các hoạt động tuyển sinh và kỳ thi lớn, STU chú trọng xây dựng môi trường thi nghiêm túc, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò điểm thi, STU còn là cơ sở giáo dục đại học được nhiều học sinh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay. Nhà trường hiện đào tạo 18 ngành với 28 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – quản trị, du lịch, thiết kế và pháp luật.

Theo định hướng đào tạo ứng dụng, STU chú trọng gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn, đồng thời thích nghi nhanh với môi trường làm việc sau tốt nghiệp. Đây cũng là định hướng được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, STU triển khai 4 phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước tiếp cận giáo dục đại học theo nhiều hướng khác nhau. Cụ thể, nhà trường xét tuyển bằng học bạ THPT hoặc tương đương; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển bằng điểm kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức và xét tuyển học bạ kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Chất lượng đào tạo của nhà trường cũng từng bước được khẳng định thông qua hoạt động kiểm định chương trình. Trong đó, ngành Công nghệ thực phẩm đạt chuẩn AUN-QA khu vực Đông Nam Á – bộ tiêu chuẩn chất lượng được quốc tế công nhận.

Bên cạnh hoạt động học tập, STU chú trọng phát triển môi trường giáo dục toàn diện thông qua hệ thống câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và sân chơi học thuật dành cho sinh viên. Các chương trình trải nghiệm, giao lưu doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp hiện đại.

Nhà trường cũng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo và mô hình “du học tại chỗ”, mở thêm cơ hội học tập và tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế cho sinh viên.

Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm hiện nay là chính sách hỗ trợ tài chính cho người học. Hằng năm, STU dành nguồn học bổng hàng chục tỉ đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ học phí nhằm giảm áp lực tài chính và tăng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên.

Ngoài đầu tư cho cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, nhà trường còn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động và gắn kết với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. STU thường xuyên phối hợp với các đơn vị tuyển dụng tổ chức hội thảo chuyên đề, ngày hội việc làm và chương trình thực tập dành cho sinh viên.

Trong những năm gần đây, STU không ngừng đổi mới hoạt động đào tạo theo hướng thực tiễn, tăng cường kết nối doanh nghiệp và cập nhật chương trình học phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Nhà trường cũng khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng và các cuộc thi chuyên môn nhằm nâng cao năng lực toàn diện.

Việc tiếp tục được lựa chọn là điểm tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2026 không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi mà còn tiếp tục khẳng định vai trò và sự hiện diện của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong hệ sinh thái giáo dục đại học tại TP.HCM.