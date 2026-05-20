Hà Nội tích hợp tiện ích tra cứu bản đồ số các điểm thi tuyển sinh lớp 10

Hà Linh

TPO - Hà Nội tích hợp tiện ích tra cứu bản đồ số các điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên ứng dụng iHanoi giúp thí sinh tra cứu điểm thi chính xác, tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của học sinh và phụ huynh, trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội đã đưa vào sử dụng tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trên ứng dụng iHanoi. Đây là công cụ hỗ trợ ứng dụng công nghệ bản đồ số để hiển thị vị trí 251 điểm thi vào lớp 10 năm nay.

Theo hướng dẫn, ngay tại giao diện trang chủ của ứng dụng iHanoi, người dùng có thể tìm thấy mục “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trong nhóm tiện ích. Sau khi truy cập, hệ thống sẽ mở bản đồ số với các biểu tượng định vị thể hiện vị trí các điểm thi.

Một trong những ưu điểm nổi bật của tiện ích là khả năng tìm kiếm nhanh theo tên trường hoặc điểm thi.

Người dùng chỉ cần nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả tương ứng. Ví dụ, khi tìm kiếm “THPT Minh Khai”, ứng dụng hiển thị kết quả “153 - THPT Minh Khai” kèm địa chỉ Thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, Hà Nội.

Không chỉ hiển thị vị trí trên bản đồ, hệ thống còn cung cấp thông tin chi tiết về từng điểm thi, bao gồm tên trường tuyển sinh, mã đơn vị tuyển sinh, mã điểm thi và số phòng thi.

Ví dụ: với điểm thi 153 - THPT Minh Khai, hệ thống thể hiện rõ các thông tin như: trường tuyển sinh THPT Minh Khai, mã đơn vị tuyển sinh 2102, mã điểm thi 153 và số phòng thi 26.

Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến cáo, trước khi kỳ thi diễn ra, học sinh và phụ huynh chủ động xác định vị trí điểm thi, khảo sát đường đi, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp. Đây là việc làm cần thiết, nhất là đối với những thí sinh dự thi tại các địa điểm chưa quen thuộc hoặc cách xa nơi cư trú.

Những năm trước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng thí sinh đến nhầm điểm thi. Ví dụ, điểm thi Trường THPT Khương Đình, bị nhầm thành THCS Khương Đình hoặc ngược lại.

Hay như năm 2022, có 2 thí sinh thay vì đến điểm thi THPT Minh Khai ở xã Cấn Hưu, huyện Quốc Oai lại đến nhầm điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở huyện Hoài Đức và khi phát hiện đã bị muộn giờ thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội , việc đưa bản đồ số các điểm thi vào lớp 10 THPT lên ứng dụng iHanoi góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, giảm áp lực tra cứu cho học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội có gần 125.000 thí sinh dự thi tại 251 điểm thi. Kỳ thi diễn ra từ ngày 30-31/5 tới.

