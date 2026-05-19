Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dấu ấn sáng tạo của học sinh tiểu học tại Chung kết Vô địch KC aiRoboMaker

Hà Linh

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026 vừa diễn ra, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và các giải thưởng cho các đội thi xuất sắc ở Giải Vô địch KC aiRoboMaker.

Giải Vô địch KC aiRoboMaker 2025-2026 là cuộc thi sáng tạo AI và Robotics do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode (KC Education) đồng hành tổ chức, dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot.

Cuộc thi gồm hai bảng: Bảng A (KCbot) – Sáng tạo robot, và Bảng B (VEX AIM) – Chinh phục AI.

Ở Bảng A (KCbot), học sinh trực tiếp thiết kế, lắp ráp và lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng thực tế như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác. Trong khi đó, bảng B (VEX AIM) tập trung vào lập trình AI, giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phối hợp nhóm.

img-2290.jpg
Học sinh nhận giải thưởng tại Vòng Chung kết quốc gia năm nay

Điểm đặc biệt của giải Vô địch KC aiRoboMaker năm nay là có số lượng lớn học sinh tiểu học và THCS tham gia tranh tài. Dù còn nhỏ tuổi, nhiều em đã cho thấy khả năng tư duy logic, lập trình và vận hành robot rất linh hoạt, tinh thần thi đấu tập trung, nghiêm túc.

Kết quả ở Vòng Chung kết Quốc gia, tại bảng B – VEX AIM, đội HDKNB của CLB Lập trình và Robotics STEMZO xuất sắc giành giải Nhất với số điểm 310.

Đội gồm các thành viên: Phạm Minh Hiếu, Đỗ Minh Đức, Trần Minh Bảo Khang, Đinh Bảo Nguyên và Nguyễn Quốc Bình đến từ CLB lập trình và Robotics STEMZO. Đây đều là những học sinh ở độ tuổi tiểu học nhưng đã thể hiện khả năng lập trình và phối hợp nhóm ấn tượng.

Không chỉ giành ngôi vô địch, đội HDKNB còn nhận thêm Giải Kỹ năng lập trình nhờ khả năng xử lý thuật toán chính xác và vận hành robot hiệu quả trong các phần thi thực hành.

Giải Nhì thuộc về đội AMNK, cũng đến từ CLB Lập trình và Robotics STEMZO, với 245 điểm. Đội gồm Trần Duy Minh, Nguyễn Đức Khôi, Phan Vũ Nhật Nam và Trần Bình An. Trong khi đó, giải Ba được trao cho hai đội CORTEX của Trường THCS Vĩnh Trại (Lạng Sơn) và Cyber Five của Trường THCS Đề Thám (Cao Bằng).

img-2292.jpg
Học sinh nhận giải Truyền cảm hứng

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự nổi bật của các đội thi đến từ trường phổ thông địa phương. Trường THCS Vĩnh Trại có nhiều đội đạt giải như CORTEX, GEARS và V AIM STARS, cho thấy sự đầu tư mạnh vào giáo dục STEM và Robotics trong quá trình dạy và học ở trường.

Ngoài các giải chuyên môn, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng công nghệ cho học sinh.

Đội QT Future Makers của Trường THCS Quang Trung và đội Tiểu học Vạn Phúc nhận Giải thưởng Ban Giám khảo nhờ ý tưởng sáng tạo và tinh thần thi đấu nổi bật.

Trong khi đó, các đội GEARS và V AIM STARS của Trường THCS Vĩnh Trại được trao Giải thưởng Truyền cảm hứng bởi tinh thần đồng đội, sự tự tin và khả năng vượt thử thách trong quá trình thi đấu.

img-2291.jpg
Đội giành giải Nhất cuộc thi

Theo ban tổ chức, KC aiRoboMaker được xây dựng theo định hướng “học qua trải nghiệm”, giúp học sinh không chỉ tiếp cận lý thuyết mà còn trực tiếp ứng dụng công nghệ vào thực tế. Qua các vòng thi, học sinh được rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, lập trình AI và khả năng làm việc nhóm – những năng lực quan trọng trong thời đại số.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá rằng những sân chơi như KC aiRoboMaker sẽ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Việc học sinh phổ thông sớm tiếp cận Robotics và AI không chỉ tạo nền tảng nghề nghiệp tương lai mà còn hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ nhỏ.

Sự thành công của mùa giải 2025 - 2026 cho thấy AI và Robotics đang dần trở thành xu hướng học tập mới trong trường học. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Dưới đây là danh sách học sinh đạt giải Vô địch KC aiRoboMaker Việt Nam
Bảng B - VEX AIM:
STT
Giải thưởng
TÊN ĐỘI THI
ĐƠN VỊ
THÍ SINH
NGÀY SINH
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN
ĐIỂM SỐ
1
Giải Nhất
HDKNB
CLB Lập trình và Robotics STEMZO
Phạm Minh Hiếu
02/05/2016
5
310
2
Đỗ Minh Đức
17/04/2016
3
Trần Minh Bảo Khang
15/02/2017
4
Đinh Bảo Nguyên
01/04/2017
5
Nguyễn Quốc Bình
28/01/2016
6
Giải Nhì
AMNK
CLB Lập trình và Robotics STEMZO
Trần Duy Minh
28/11/2016
4
245
7
Nguyễn Đức Khôi
23/2/2016
8
Phan Vũ Nhật Nam
30/4/2016
9
Trần Bình An
22/4/2016
10
Giải Ba
CORTEX
Trường THCS Vĩnh Trại
Nông Quang Anh
25/7/2013
5
205
11
Nguyễn Ngọc Anh
3/12/2013
12
Dương Minh Đức
20/6/2014
13
Nguyễn An Phú
2/9/2013
14
Hà Tuấn Thăng
8/8/2012
15
Giải ba
Cyber Five
Trường THCS Đề Thám
Lương Trung Dũng
2/8/2013
5
115
16
Lương Gia Hưng
2/3/2013
17
Bế Đình Tùng
9/8/2013
18
Nguyễn Ngọc Quân
29/1/2013
19
Nguyễn Xuân Phúc
3/7/2013
20
Giải Kỹ năng lập trình
HDKNB
CLB Lập trình và Robotics STEMZO
Phạm Minh Hiếu
02/05/2016
5
150
21
Đỗ Minh Đức
17/04/2016
22
Trần Minh Bảo Khang
15/02/2017
23
Đinh Bảo Nguyên
01/04/2017
24
Nguyễn Quốc Bình
28/01/2016
25
Giải thưởng Ban Giám Khảo
QT Future Makers
Trường THCS Quang Trung
Hoàng Anh Kiệt
17/03/2013
3
26
Lý Minh Huy
09/08/2013
27
Nguyễn Xuân Thắng
24/11/2013
28
Giải thưởng Ban Giám Khảo
Tiểu học Vạn Phúc
Trường Tiểu học Vạn Phúc
Nguyễn Minh Hiếu
01/01/2015
4
29
Nguyễn Thái Bảo
24/02/2015
30
Nguyễn Gia Hưng
07/05/2015
31
Nguyễn Đăng Khoa
21/11/2016
32
Giải thưởng Truyền cảm hứng
GEARS
Trường THCS Vĩnh Trại
Lộc Hải Anh
3/1/2013
5
33
Lê Nam Khánh
6/3/2013
34
Nguyễn Hoàng Lâm
5/3/2012
35
Hoàng Trung Anh
25/9/2014
36
Nguyễn Nhật Minh
6/9/2014
37
Giải thưởng Truyền cảm hứng
V AIM STARS
Trường THCS Vĩnh Trại
Hà Lê Hoàng
29/6/2013
5
38
Lương Quốc Huy
31/1/2012
39
Hứa Tuấn Kiệt
11/8/2014
40
Trần Chí Bảo
25/9/2013
41
Bùi Trường An
18/9/2014

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

robotics-2025-chan-trang-02.png
Hà Linh
#lập trình AI #vận hành robot #Vô địch KC aiRoboMaker #Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM #AI và Robotics

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe