Dấu ấn sáng tạo của học sinh tiểu học tại Chung kết Vô địch KC aiRoboMaker

Giải Vô địch KC aiRoboMaker 2025-2026 là cuộc thi sáng tạo AI và Robotics do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode (KC Education) đồng hành tổ chức, dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot.
Cuộc thi gồm hai bảng: Bảng A (KCbot) – Sáng tạo robot, và Bảng B (VEX AIM) – Chinh phục AI.
Ở Bảng A (KCbot), học sinh trực tiếp thiết kế, lắp ráp và lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng thực tế như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác. Trong khi đó, bảng B (VEX AIM) tập trung vào lập trình AI, giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phối hợp nhóm.
Điểm đặc biệt của giải Vô địch KC aiRoboMaker năm nay là có số lượng lớn học sinh tiểu học và THCS tham gia tranh tài. Dù còn nhỏ tuổi, nhiều em đã cho thấy khả năng tư duy logic, lập trình và vận hành robot rất linh hoạt, tinh thần thi đấu tập trung, nghiêm túc.
Kết quả ở Vòng Chung kết Quốc gia, tại bảng B – VEX AIM, đội HDKNB của CLB Lập trình và Robotics STEMZO xuất sắc giành giải Nhất với số điểm 310.
Đội gồm các thành viên: Phạm Minh Hiếu, Đỗ Minh Đức, Trần Minh Bảo Khang, Đinh Bảo Nguyên và Nguyễn Quốc Bình đến từ CLB lập trình và Robotics STEMZO. Đây đều là những học sinh ở độ tuổi tiểu học nhưng đã thể hiện khả năng lập trình và phối hợp nhóm ấn tượng.
Không chỉ giành ngôi vô địch, đội HDKNB còn nhận thêm Giải Kỹ năng lập trình nhờ khả năng xử lý thuật toán chính xác và vận hành robot hiệu quả trong các phần thi thực hành.
Giải Nhì thuộc về đội AMNK, cũng đến từ CLB Lập trình và Robotics STEMZO, với 245 điểm. Đội gồm Trần Duy Minh, Nguyễn Đức Khôi, Phan Vũ Nhật Nam và Trần Bình An. Trong khi đó, giải Ba được trao cho hai đội CORTEX của Trường THCS Vĩnh Trại (Lạng Sơn) và Cyber Five của Trường THCS Đề Thám (Cao Bằng).
Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự nổi bật của các đội thi đến từ trường phổ thông địa phương. Trường THCS Vĩnh Trại có nhiều đội đạt giải như CORTEX, GEARS và V AIM STARS, cho thấy sự đầu tư mạnh vào giáo dục STEM và Robotics trong quá trình dạy và học ở trường.
Ngoài các giải chuyên môn, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng công nghệ cho học sinh.
Đội QT Future Makers của Trường THCS Quang Trung và đội Tiểu học Vạn Phúc nhận Giải thưởng Ban Giám khảo nhờ ý tưởng sáng tạo và tinh thần thi đấu nổi bật.
Trong khi đó, các đội GEARS và V AIM STARS của Trường THCS Vĩnh Trại được trao Giải thưởng Truyền cảm hứng bởi tinh thần đồng đội, sự tự tin và khả năng vượt thử thách trong quá trình thi đấu.
Theo ban tổ chức, KC aiRoboMaker được xây dựng theo định hướng “học qua trải nghiệm”, giúp học sinh không chỉ tiếp cận lý thuyết mà còn trực tiếp ứng dụng công nghệ vào thực tế. Qua các vòng thi, học sinh được rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, lập trình AI và khả năng làm việc nhóm – những năng lực quan trọng trong thời đại số.
Các chuyên gia giáo dục đánh giá rằng những sân chơi như KC aiRoboMaker sẽ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Việc học sinh phổ thông sớm tiếp cận Robotics và AI không chỉ tạo nền tảng nghề nghiệp tương lai mà còn hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ nhỏ.
Sự thành công của mùa giải 2025 - 2026 cho thấy AI và Robotics đang dần trở thành xu hướng học tập mới trong trường học. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong kỷ nguyên số.
|Dưới đây là danh sách học sinh đạt giải Vô địch KC aiRoboMaker Việt Nam
Bảng B - VEX AIM:
|STT
|Giải thưởng
|TÊN ĐỘI THI
|ĐƠN VỊ
|THÍ SINH
|NGÀY SINH
|SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN
|ĐIỂM SỐ
|1
|Giải Nhất
|HDKNB
|CLB Lập trình và Robotics STEMZO
|Phạm Minh Hiếu
|02/05/2016
|5
|310
|2
|Đỗ Minh Đức
|17/04/2016
|3
|Trần Minh Bảo Khang
|15/02/2017
|4
|Đinh Bảo Nguyên
|01/04/2017
|5
|Nguyễn Quốc Bình
|28/01/2016
|6
|Giải Nhì
|AMNK
|CLB Lập trình và Robotics STEMZO
|Trần Duy Minh
|28/11/2016
|4
|245
|7
|Nguyễn Đức Khôi
|23/2/2016
|8
|Phan Vũ Nhật Nam
|30/4/2016
|9
|Trần Bình An
|22/4/2016
|10
|Giải Ba
|CORTEX
|Trường THCS Vĩnh Trại
|Nông Quang Anh
|25/7/2013
|5
|205
|11
|Nguyễn Ngọc Anh
|3/12/2013
|12
|Dương Minh Đức
|20/6/2014
|13
|Nguyễn An Phú
|2/9/2013
|14
|Hà Tuấn Thăng
|8/8/2012
|15
|Giải ba
|Cyber Five
|Trường THCS Đề Thám
|Lương Trung Dũng
|2/8/2013
|5
|115
|16
|Lương Gia Hưng
|2/3/2013
|17
|Bế Đình Tùng
|9/8/2013
|18
|Nguyễn Ngọc Quân
|29/1/2013
|19
|Nguyễn Xuân Phúc
|3/7/2013
|20
|Giải Kỹ năng lập trình
|HDKNB
|CLB Lập trình và Robotics STEMZO
|Phạm Minh Hiếu
|02/05/2016
|5
|150
|21
|Đỗ Minh Đức
|17/04/2016
|22
|Trần Minh Bảo Khang
|15/02/2017
|23
|Đinh Bảo Nguyên
|01/04/2017
|24
|Nguyễn Quốc Bình
|28/01/2016
|25
|Giải thưởng Ban Giám Khảo
|QT Future Makers
|Trường THCS Quang Trung
|Hoàng Anh Kiệt
|17/03/2013
|3
|26
|Lý Minh Huy
|09/08/2013
|27
|Nguyễn Xuân Thắng
|24/11/2013
|28
|Giải thưởng Ban Giám Khảo
|Tiểu học Vạn Phúc
|Trường Tiểu học Vạn Phúc
|Nguyễn Minh Hiếu
|01/01/2015
|4
|29
|Nguyễn Thái Bảo
|24/02/2015
|30
|Nguyễn Gia Hưng
|07/05/2015
|31
|Nguyễn Đăng Khoa
|21/11/2016
|32
|Giải thưởng Truyền cảm hứng
|GEARS
|Trường THCS Vĩnh Trại
|Lộc Hải Anh
|3/1/2013
|5
|33
|Lê Nam Khánh
|6/3/2013
|34
|Nguyễn Hoàng Lâm
|5/3/2012
|35
|Hoàng Trung Anh
|25/9/2014
|36
|Nguyễn Nhật Minh
|6/9/2014
|37
|Giải thưởng Truyền cảm hứng
|V AIM STARS
|Trường THCS Vĩnh Trại
|Hà Lê Hoàng
|29/6/2013
|5
|38
|Lương Quốc Huy
|31/1/2012
|39
|Hứa Tuấn Kiệt
|11/8/2014
|40
|Trần Chí Bảo
|25/9/2013
|41
|Bùi Trường An
|18/9/2014
Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.