Dấu ấn sáng tạo của học sinh tiểu học tại Chung kết Vô địch KC aiRoboMaker

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026 vừa diễn ra, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và các giải thưởng cho các đội thi xuất sắc ở Giải Vô địch KC aiRoboMaker.

Giải Vô địch KC aiRoboMaker 2025-2026 là cuộc thi sáng tạo AI và Robotics do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode (KC Education) đồng hành tổ chức, dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot.

Cuộc thi gồm hai bảng: Bảng A (KCbot) – Sáng tạo robot, và Bảng B (VEX AIM) – Chinh phục AI.

Ở Bảng A (KCbot), học sinh trực tiếp thiết kế, lắp ráp và lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng thực tế như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác. Trong khi đó, bảng B (VEX AIM) tập trung vào lập trình AI, giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phối hợp nhóm.

Học sinh nhận giải thưởng tại Vòng Chung kết quốc gia năm nay

Điểm đặc biệt của giải Vô địch KC aiRoboMaker năm nay là có số lượng lớn học sinh tiểu học và THCS tham gia tranh tài. Dù còn nhỏ tuổi, nhiều em đã cho thấy khả năng tư duy logic, lập trình và vận hành robot rất linh hoạt, tinh thần thi đấu tập trung, nghiêm túc.

Kết quả ở Vòng Chung kết Quốc gia, tại bảng B – VEX AIM, đội HDKNB của CLB Lập trình và Robotics STEMZO xuất sắc giành giải Nhất với số điểm 310.

Đội gồm các thành viên: Phạm Minh Hiếu, Đỗ Minh Đức, Trần Minh Bảo Khang, Đinh Bảo Nguyên và Nguyễn Quốc Bình đến từ CLB lập trình và Robotics STEMZO. Đây đều là những học sinh ở độ tuổi tiểu học nhưng đã thể hiện khả năng lập trình và phối hợp nhóm ấn tượng.

Không chỉ giành ngôi vô địch, đội HDKNB còn nhận thêm Giải Kỹ năng lập trình nhờ khả năng xử lý thuật toán chính xác và vận hành robot hiệu quả trong các phần thi thực hành.

Giải Nhì thuộc về đội AMNK, cũng đến từ CLB Lập trình và Robotics STEMZO, với 245 điểm. Đội gồm Trần Duy Minh, Nguyễn Đức Khôi, Phan Vũ Nhật Nam và Trần Bình An. Trong khi đó, giải Ba được trao cho hai đội CORTEX của Trường THCS Vĩnh Trại (Lạng Sơn) và Cyber Five của Trường THCS Đề Thám (Cao Bằng).

Học sinh nhận giải Truyền cảm hứng

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự nổi bật của các đội thi đến từ trường phổ thông địa phương. Trường THCS Vĩnh Trại có nhiều đội đạt giải như CORTEX, GEARS và V AIM STARS, cho thấy sự đầu tư mạnh vào giáo dục STEM và Robotics trong quá trình dạy và học ở trường.

Ngoài các giải chuyên môn, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng công nghệ cho học sinh.

Đội QT Future Makers của Trường THCS Quang Trung và đội Tiểu học Vạn Phúc nhận Giải thưởng Ban Giám khảo nhờ ý tưởng sáng tạo và tinh thần thi đấu nổi bật.

Trong khi đó, các đội GEARS và V AIM STARS của Trường THCS Vĩnh Trại được trao Giải thưởng Truyền cảm hứng bởi tinh thần đồng đội, sự tự tin và khả năng vượt thử thách trong quá trình thi đấu.

Đội giành giải Nhất cuộc thi

Theo ban tổ chức, KC aiRoboMaker được xây dựng theo định hướng “học qua trải nghiệm”, giúp học sinh không chỉ tiếp cận lý thuyết mà còn trực tiếp ứng dụng công nghệ vào thực tế. Qua các vòng thi, học sinh được rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, lập trình AI và khả năng làm việc nhóm – những năng lực quan trọng trong thời đại số.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá rằng những sân chơi như KC aiRoboMaker sẽ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Việc học sinh phổ thông sớm tiếp cận Robotics và AI không chỉ tạo nền tảng nghề nghiệp tương lai mà còn hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ nhỏ.

Sự thành công của mùa giải 2025 - 2026 cho thấy AI và Robotics đang dần trở thành xu hướng học tập mới trong trường học. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Dưới đây là danh sách học sinh đạt giải Vô địch KC aiRoboMaker Việt Nam

Bảng B - VEX AIM: STT

Giải thưởng

TÊN ĐỘI THI

ĐƠN VỊ

THÍ SINH

NGÀY SINH

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN

ĐIỂM SỐ

1

Giải Nhất

HDKNB

CLB Lập trình và Robotics STEMZO

Phạm Minh Hiếu

02/05/2016

5

310

2

Đỗ Minh Đức

17/04/2016

3

Trần Minh Bảo Khang

15/02/2017

4

Đinh Bảo Nguyên

01/04/2017

5

Nguyễn Quốc Bình

28/01/2016

6

Giải Nhì

AMNK

CLB Lập trình và Robotics STEMZO

Trần Duy Minh

28/11/2016

4

245

7

Nguyễn Đức Khôi

23/2/2016

8

Phan Vũ Nhật Nam

30/4/2016

9

Trần Bình An

22/4/2016

10

Giải Ba

CORTEX

Trường THCS Vĩnh Trại

Nông Quang Anh

25/7/2013

5

205

11

Nguyễn Ngọc Anh

3/12/2013

12

Dương Minh Đức

20/6/2014

13

Nguyễn An Phú

2/9/2013

14

Hà Tuấn Thăng

8/8/2012

15

Giải ba

Cyber Five

Trường THCS Đề Thám

Lương Trung Dũng

2/8/2013

5

115

16

Lương Gia Hưng

2/3/2013

17

Bế Đình Tùng

9/8/2013

18

Nguyễn Ngọc Quân

29/1/2013

19

Nguyễn Xuân Phúc

3/7/2013

20

Giải Kỹ năng lập trình

HDKNB

CLB Lập trình và Robotics STEMZO

Phạm Minh Hiếu

02/05/2016

5

150

21

Đỗ Minh Đức

17/04/2016

22

Trần Minh Bảo Khang

15/02/2017

23

Đinh Bảo Nguyên

01/04/2017

24

Nguyễn Quốc Bình

28/01/2016

25

Giải thưởng Ban Giám Khảo

QT Future Makers

Trường THCS Quang Trung

Hoàng Anh Kiệt

17/03/2013

3

26

Lý Minh Huy

09/08/2013

27

Nguyễn Xuân Thắng

24/11/2013

28

Giải thưởng Ban Giám Khảo

Tiểu học Vạn Phúc

Trường Tiểu học Vạn Phúc

Nguyễn Minh Hiếu

01/01/2015

4

29

Nguyễn Thái Bảo

24/02/2015

30

Nguyễn Gia Hưng

07/05/2015

31

Nguyễn Đăng Khoa

21/11/2016

32

Giải thưởng Truyền cảm hứng

GEARS

Trường THCS Vĩnh Trại

Lộc Hải Anh

3/1/2013

5

33

Lê Nam Khánh

6/3/2013

34

Nguyễn Hoàng Lâm

5/3/2012

35

Hoàng Trung Anh

25/9/2014

36

Nguyễn Nhật Minh

6/9/2014

37

Giải thưởng Truyền cảm hứng

V AIM STARS

Trường THCS Vĩnh Trại

Hà Lê Hoàng

29/6/2013

5

38

Lương Quốc Huy

31/1/2012

39

Hứa Tuấn Kiệt

11/8/2014

40

Trần Chí Bảo

25/9/2013

41

Bùi Trường An

18/9/2014

