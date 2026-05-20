Ngành Data thời AI: Dân tài chính, ngân hàng tăng tốc học dữ liệu để không “lạc hậu”

AI đang khiến sinh viên và người đi làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán… đẩy mạnh học Data Analyst để thích nghi với nhu cầu nhân lực mới của thị trường.

AI viết lại ngành Data: Từ “biết công cụ” sang “hiểu bài toán”

Sự phát triển nhanh của AI đang khiến thị trường lao động ngành tài chính – ngân hàng thay đổi mạnh. Nhiều công việc lặp lại như nhập liệu, xử lý hồ sơ hay tổng hợp báo cáo dần được tự động hóa, kéo theo xu hướng cắt giảm nhân sự ở nhóm công việc vận hành truyền thống.

Chỉ trong quý I/2026, Sacombank đã cắt giảm khoảng 2.700 nhân sự, trong khi nhiều ngân hàng như MB, BIDV, VIB hay Eximbank cũng đồng loạt thu hẹp quy mô lao động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các vị trí liên quan đến dữ liệu, công nghệ và AI lại được tăng tuyển dụng mạnh.

Điều này cho thấy ngành tài chính – ngân hàng không chỉ thay đổi cách vận hành mà còn tái định hình tiêu chuẩn nhân sự. Nếu trước đây doanh nghiệp cần người làm đúng quy trình, thì nay họ ưu tiên những người có khả năng đọc hiểu dữ liệu, phân tích vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Data vì thế không còn là kỹ năng “nên học thêm”, mà đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc với người làm tài chính, ngân hàng hay kế toán nếu không muốn tụt lại trong thời đại AI.

AI đang làm thay đổi thị trường tuyển dụng ngành dữ liệu

Người trẻ nhiều ngành nghề “đổ xô” học Data

Khảo sát trên website chính thức của Aptech Việt Nam aptechvietnam.com.vn cho thấy người theo học chương trình Data Analyst ngày càng đa dạng. Không chỉ có sinh viên công nghệ, nhiều người đang làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, marketing hay quản lý dữ liệu cũng bắt đầu học Data để tăng cơ hội cạnh tranh trong thị trường lao động.

Với sinh viên, Data đang trở thành kỹ năng bắt buộc để bước vào thị trường lao động. Trong khi đó, với người đã đi làm, học Data không còn là lợi thế cộng thêm, mà là cách để thích nghi với thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt và tránh nguy cơ bị đào thải.

Ngay cả với những người muốn chuyển nghề, Data cũng trở thành lựa chọn đáng chú ý. Khi AI dần thay thế nhiều công việc lặp lại, nhu cầu tuyển dụng đang dịch chuyển sang các vị trí có khả năng phân tích, tư duy logic và hiểu bối cảnh kinh doanh.

Học viên Aptech tại 19 Lê Thanh Nghị trong giờ học về Data Analys

Tuy nhiên, theo ông Kallol Mukherjee – Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ, người học cần tiếp cận ngành Data theo sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để việc học mang lại hiệu quả và giá trị nghề nghiệp rõ ràng.

Ông đánh giá xu hướng tuyển dụng hiện nay cũng cho thấy doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc ứng viên biết bao nhiêu phần mềm hay ngôn ngữ lập trình, mà chú trọng khả năng phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp từ dữ liệu.

Đó cũng là lý do các chương trình học gắn với thực tế ngày càng được quan tâm. Thay vì học rời rạc từng công cụ, người học cần hiểu cách dữ liệu vận hành trong môi trường làm việc, từ xác định vấn đề, phân tích dữ liệu đến đưa ra quyết định kinh doanh.

Chương trình học về dữ liệu gắn với thực tế doanh nghiệp ngày càng được người học quan tâm

Anh Nguyễn Minh Toàn, học viên của Aptech tại cơ sở 285 Đội Cấn, Hà Nội, cho biết anh lựa chọn chương trình học bám sát nhu cầu tuyển dụng và có nhiều dự án thực tế vì nhận thấy dữ liệu đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong môi trường làm việc mới. Theo anh, việc tiếp cận các công cụ như SQL, Power BI, Excel nâng cao hay Python không chỉ giúp hiểu cách doanh nghiệp xử lý dữ liệu hằng ngày, mà còn thay đổi tư duy làm việc.

“Trước đây, nhiều quyết định trong công việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Sau khi học Data, tôi bắt đầu tiếp cận vấn đề theo hướng phân tích và dựa trên dữ liệu thay vì phán đoán”, anh chia sẻ.

Theo anh Toàn, AI không làm giảm vai trò của ngành Data, mà ngược lại đang khiến dữ liệu trở thành năng lực cốt lõi ở nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng vận hành dựa trên dữ liệu và tự động hóa, người lao động không có kỹ năng Data sẽ ngày càng khó cạnh tranh, đặc biệt trong các ngành tài chính, ngân hàng hay kế toán.