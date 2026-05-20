Cuộc thi '50 năm Thành phố trong tôi', lan tỏa ký ức và tình yêu TPHCM

Cuộc thi phản ánh hành trình phát triển của thành phố, những đổi thay trong giáo dục, đời sống, văn hóa và con người TPHCM qua 50 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 19/5, Báo Dân Trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” tại Trường THPT Lê Quý Đôn, hướng tới kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành không gian lưu giữ ký ức, cảm xúc và những câu chuyện đẹp về TPHCM qua nhiều thế hệ, từ học sinh, giáo viên đến người dân thành phố.

Nữ sinh TPHCM hào hứng với chủ đề Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Đại tá Tư Cang – nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 đã có những chia sẻ xúc động về hành trình phát triển của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Ông bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến TPHCM ngày càng hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được nghĩa tình và tinh thần vượt khó của người dân Sài Gòn.

Theo Đại tá Tư Cang, thế hệ trẻ hôm nay cần hiểu, trân trọng về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để tiếp tục góp sức xây dựng thành phố phát triển hơn trong tương lai.

Đại tá Tư Cang – nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 chia sẻ.

Tại lễ phát động, nhiều học sinh đã bày tỏ cảm xúc và tình yêu dành cho thành phố nơi mình sinh sống, học tập. Em Đặng Thái Bảo Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ, cuộc thi không chỉ là dịp để tìm hiểu lịch sử TPHCM mà còn giúp học sinh nhìn lại những đổi thay của thành phố qua câu chuyện của gia đình, thầy cô và những người đi trước.

“Em cảm nhận TPHCM là thành phố của cơ hội, của sự sẻ chia và luôn truyền cảm hứng để người trẻ cố gắng”, nữ sinh Bảo Khanh bày tỏ..

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đồng thời tạo diễn đàn để người trẻ chia sẻ góc nhìn, ký ức và khát vọng về một TPHCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

