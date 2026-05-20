Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Cuộc thi '50 năm Thành phố trong tôi', lan tỏa ký ức và tình yêu TPHCM

Nguyễn Dũng

Cuộc thi phản ánh hành trình phát triển của thành phố, những đổi thay trong giáo dục, đời sống, văn hóa và con người TPHCM qua 50 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 19/5, Báo Dân Trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” tại Trường THPT Lê Quý Đôn, hướng tới kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành không gian lưu giữ ký ức, cảm xúc và những câu chuyện đẹp về TPHCM qua nhiều thế hệ, từ học sinh, giáo viên đến người dân thành phố.

cuoc-thi3.jpg
Nữ sinh TPHCM hào hứng với chủ đề Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Đại tá Tư Cang – nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 đã có những chia sẻ xúc động về hành trình phát triển của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Ông bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến TPHCM ngày càng hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được nghĩa tình và tinh thần vượt khó của người dân Sài Gòn.

Theo Đại tá Tư Cang, thế hệ trẻ hôm nay cần hiểu, trân trọng về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để tiếp tục góp sức xây dựng thành phố phát triển hơn trong tương lai.

cuocthi50nam-dantri-namanh0d7a8981.jpg
Đại tá Tư Cang – nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 chia sẻ.

Tại lễ phát động, nhiều học sinh đã bày tỏ cảm xúc và tình yêu dành cho thành phố nơi mình sinh sống, học tập. Em Đặng Thái Bảo Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ, cuộc thi không chỉ là dịp để tìm hiểu lịch sử TPHCM mà còn giúp học sinh nhìn lại những đổi thay của thành phố qua câu chuyện của gia đình, thầy cô và những người đi trước.

“Em cảm nhận TPHCM là thành phố của cơ hội, của sự sẻ chia và luôn truyền cảm hứng để người trẻ cố gắng”, nữ sinh Bảo Khanh bày tỏ..

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đồng thời tạo diễn đàn để người trẻ chia sẻ góc nhìn, ký ức và khát vọng về một TPHCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Các tác phẩm dự thi sẽ tập trung phản ánh hành trình phát triển của thành phố, những đổi thay trong giáo dục, đời sống, văn hóa và con người TPHCM qua 50 năm xây dựng và phát triển.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #cuộc thi #kỷ niệm #phát triển #yêu thương #Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM #50 năm Thành phố trong tôi #50 năm Thành phố mang tên Bác

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe