Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Hà Linh​

TPO - Ngày 20/5, Bộ GD&ĐT cho biết, học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 đoạt 2 huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, xếp thứ 2 toàn đoàn.

​Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải gồm 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xếp đồng hạng cùng Nhật Bản, xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất). Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Huy chương Vàng thuộc về 2 học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội gồm: em Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng.

Đặc biệt, em Nguyễn Hữu Tuấn đạt Huy chương Vàng, xếp hạng thứ 6; em Nguyễn Bùi Đức Dũng đạt Huy chương Vàng, xếp hạng thứ 11.

Các thí sinh đoạt giải tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Huy chương Bạc thuộc về: Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; Em Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng; Em Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5 tại Đài Loan (Trung Quốc) với sự tham gia 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1.000 thí sinh dự thi.

Kết quả toàn cuộc thi, có 16 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, 47 thí sinh giành Huy chương Bạc, 93 thí sinh Huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Căn cứ vào kết quả, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Bộ GD&ĐT đánh giá, đề thi năm nay được khó và mới, với 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo.

Hà Linh​
