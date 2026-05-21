Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra mắt hệ sinh thái STEM

TPO - Sáng 21/5, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra mắt Hệ sinh thái STEM trong giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Theo nhà trường, giáo dục STEM ngày càng giữ vai trò quan trọng nhằm tăng cường tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng công nghệ và năng lực thích ứng của học sinh. Nhưng thực tiễn triển khai giáo dục STEM tại nhiều cơ sở vẫn đối mặt với không ít thách thức như: sự thiếu đồng bộ về học liệu, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đội ngũ giáo viên, hoạt động trải nghiệm thực tiễn cũng như kết nối với cộng đồng khoa học.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã xây dựng Đề án “Phát triển Hệ sinh thái STEM HNUE trong giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” nhằm xây dựng một mô hình giáo dục STEM toàn diện, có khả năng kết nối, hỗ trợ và lan tỏa rộng rãi trong hệ thống giáo dục.

Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài (thứ hai từ phải qua) và các thầy cô tham quan học sinh trải nghiệm STEM. (ảnh: Thanh Tùng)

Điểm cốt lõi là cách tiếp cận giáo dục STEM theo hướng hệ sinh thái, nhà trường giữ vai trò trung tâm kết nối, phối hợp giữa chương trình giáo dục, học liệu, hạ tầng STEM Lab, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, nền tảng công nghệ số cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng giáo dục.

Đề án hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục STEM liên thông từ lớp 1 đến lớp 12 để học sinh tiếp cận theo lộ trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Song song với đó là việc phát triển hệ thống học liệu STEM đồng bộ, xây dựng các mô hình dạy học tích hợp, hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và từng bước mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục STEM cho học sinh ở nhiều địa phương.

HNUE STEM Ecosystem được xây dựng trên nền tảng tích hợp giữa chương trình, học liệu, STEM Lab, hoạt động trải nghiệm học sinh, bồi dưỡng giáo viên, công nghệ số và mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức giáo dục. Đây được xem là cơ sở quan trọng để từng bước thúc đẩy giáo dục STEM theo hướng hiện đại, thực tiễn và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, STEM là phương thức dạy học liên môn nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh.

Các nhà trường cần tận dụng hệ thống phòng học bộ môn và thiết bị dạy học hiện có để triển khai, vì chính trong danh mục thiết bị tối thiểu đã bao hàm yếu tố trải nghiệm theo hướng STEM. Phòng STEM không nên đầu tư tách rời mà phải là sự "nối dài" của các phòng bộ môn hiện nay để thông qua hoạt động, hình thành năng lực cho học sinh một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Cũng theo ông Tài, hiện nay Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án trình chính phủ về cơ sở dữ liệu, học liệu số giáo dục phổ thông quốc gia, trong đó xây dựng hệ sinh thái trục kết nối và sách giáo khoa chuyển sang dạng số là tài liệu bắt buộc.

Ngoài ra, các giáo viên, chuyên gia sẽ bổ sung, “làm giàu” thêm nguồn nguyên liệu học liệu số để đáp ứng công bằng trong tiếp cận giáo dục từ vùng thuận lợi cho đến vùng sâu xa.

Tại lễ ra mắt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình trong phát triển học liệu, hỗ trợ thiết bị, xây dựng môi trường trải nghiệm STEM, đào tạo giáo viên, chuyển giao công nghệ giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận STEM cho học sinh.

