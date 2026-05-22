Scots English kiến tạo không gian phát triển toàn diện cho trẻ qua 'Ngày hội Gia đình'

Gần 600 gia đình hòa mình vào không khí sôi động tại “Ngày hội Gia đình”

Với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ một mùa hè giàu trải nghiệm và thêm nhiều cơ hội gắn kết cùng gia đình, Scots English đã tổ chức Sasuke Family Challenge tại Nhà thi đấu Cầu Giấy với sự tham gia của gần 600 gia đình. Chương trình được xây dựng theo định hướng kết hợp vận động, học tập sáng tạo và tương tác gia đình, góp phần giúp trẻ khai mở tiềm năng, phát triển toàn diện về trí tuệ, thể lực và kỹ năng trong môi trường tích cực.

Các gia đình và thầy giáo nước ngoài cùng tham gia thử thách kéo co tại Sasuke Family Challenge. Ánh: Scots English

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, Scots English mong muốn tạo ra không gian để trẻ được khám phá, học hỏi và phát triển một cách tự nhiên, đồng thời giúp phụ huynh có thêm thời gian đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành. Đây cũng là định hướng mà Scots English theo đuổi trong việc xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi trẻ không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn được nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng thích nghi và tinh thần chủ động thông qua trải nghiệm thực tế.

Tại sự kiện, các gia đình được tham gia hệ thống hoạt động tương tác được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó, “Sasuke Challenge Station” mang đến các thử thách vận động giúp trẻ rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn và tinh thần vượt thử thách; “English Challenge Station” tạo cơ hội để trẻ tiếp cận tiếng Anh theo hướng tự nhiên, tăng sự tự tin trong giao tiếp và phản xạ ngôn ngữ; “Smart Minds Station” giúp khơi mở tư duy thông qua các hoạt động quan sát, suy luận và phối hợp.

Những khoảnh khắc gắn kết của phụ huynh và học sinh trong hành trình trải nghiệm mùa hè cùng Scots English. Ảnh: Scots English

Bên cạnh đó, “Happy Bonding Station” và “Family Power Tug Station” trở thành không gian để các thành viên trong gia đình cùng đồng hành, phối hợp và kết nối với nhau thông qua các hoạt động tương tác tập thể. Thông qua những trải nghiệm này, Scots English mong muốn lan tỏa giá trị của sự đồng hành giữa cha mẹ và con trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ.

Ngoài chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình còn có các hoạt động bốc thăm may mắn, nhận quà sau khi hoàn thành thử thách cùng nhiều hoạt động tương tác khác dành cho gia đình.

Scots English lan tỏa định hướng giáo dục phát triển toàn diện thông qua trải nghiệm gia đình

Thông qua Sasuke Family Challenge, Scots English tiếp tục lan tỏa định hướng giáo dục hiện đại với trọng tâm phát triển toàn diện cho trẻ thông qua trải nghiệm thực tế và sự đồng hành từ gia đình. Không chỉ chú trọng kiến thức học thuật, Scots English hướng tới việc xây dựng môi trường học tập nơi trẻ được nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển thể lực, kỹ năng và sự tự tin trong quá trình trưởng thành.

Đại diện Scots English cho biết, trẻ nhỏ có xu hướng tiếp thu hiệu quả hơn khi được học tập trong môi trường tích cực, giàu tính tương tác và khuyến khích sự chủ động. Vì vậy, các hoạt động tại chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa vận động, khám phá và học tập sáng tạo nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng một cách tự nhiên, đồng thời tạo thêm cơ hội để cha mẹ đồng hành cùng con thông qua các hoạt động trải nghiệm gia đình.

Mỗi thử thách mang đến cơ hội để các bạn nhỏ kết nối và bứt phá năng lượng tích cực. Ảnh: Scots English

Thông qua hệ thống các trạm thử thách tại sự kiện, trẻ có cơ hội rèn luyện thể lực, khả năng phản xạ, tư duy quan sát và tinh thần phối hợp. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác gia đình cũng góp phần tăng sự kết nối giữa cha mẹ và con, tạo nên môi trường tích cực để trẻ phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội ngay từ sớm.

Đặc biệt, khu vực trải nghiệm tiếng Anh sáng tạo đã giúp phụ huynh và học sinh tiếp cận rõ hơn với phương pháp đào tạo tại Scots English. Thay vì học tập theo cách thụ động, trẻ được tiếp cận ngôn ngữ thông qua trò chơi, hoạt động tương tác và tình huống thực tế, từ đó tăng hứng thú học tập cũng như sự tự tin trong giao tiếp.

Đây cũng là định hướng mà Scots English đang triển khai thông qua các chương trình đào tạo như CK Phonics và CK English. Với phương pháp học tập sáng tạo kết hợp trải nghiệm thực tế, các chương trình giúp trẻ phát triển khả năng phản xạ ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp và tinh thần chủ động trong quá trình học tiếng Anh.

Không gian học tập giàu tương tác khơi gợi hứng thú khám phá tiếng Anh một cách tự nhiên ở các bạn nhỏ. Ảnh: Scots English

Không dừng lại ở việc phát triển năng lực ngôn ngữ, Scots English còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại thông qua các hoạt động ngoại khóa, workshop và sân chơi trải nghiệm nhằm giúp trẻ khai mở tiềm năng, phát triển đa dạng kỹ năng và hình thành sự tự tin trong hành trình trưởng thành.

Bên cạnh chuỗi hoạt động tại Sasuke Family Challenge, phụ huynh tham gia chương trình còn có cơ hội tìm hiểu thêm về các khóa học mới, chương trình học bổng và hoạt động trải nghiệm mùa hè dành cho học sinh tại Scots English. Qua đó, Scots English tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và đồng hành cùng gia đình trong hành trình phát triển thế hệ trẻ toàn diện hơn mỗi ngày.