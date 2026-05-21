Sinh viên Bách khoa Cần Thơ tiếp cận xu hướng công trình xanh cùng Univers Tour Tiền Phong Nam

Trong định hướng tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và đào tạo, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) đang từng bước đưa các xu hướng về công trình xanh, vật liệu bền vững và tiêu chuẩn môi trường đến gần hơn với sinh viên ngành xây dựng thông qua chuỗi hoạt động Univers Tour Tiền Phong Nam.

Vừa qua, tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ, chương trình đã mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận thực tiễn ngành nghề thông qua workshop chuyên môn, hoạt động trải nghiệm sản phẩm và giao lưu cùng doanh nghiệp.

Từ câu chuyện vật liệu đến bài toán phát triển bền vững

Trong khuôn khổ chương trình, workshop với chủ đề “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Tại workshop, ông Phí Mạnh Hùng - Chuyên viên phát triển thị trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam đã mang đến nhiều chia sẻ thực tiễn xoay quanh xu hướng công trình xanh, tiêu chuẩn môi trường và vai trò của vật liệu trong chiến lược phát triển bền vững của ngành xây dựng hiện nay. Theo ông Hùng, việc sinh viên được tiếp cận sớm với các xu hướng và yêu cầu mới của thị trường sẽ góp phần giúp các bạn hình thành tư duy nghề nghiệp phù hợp với định hướng phát triển xanh trong tương lai.

Thay vì tiếp cận theo hướng lý thuyết đơn thuần, chương trình tập trung phân tích những yêu cầu thực tế mà ngành xây dựng đang đối mặt, từ xu hướng giảm phát thải carbon, tối ưu hiệu quả vận hành công trình cho đến yêu cầu về vòng đời vật liệu và khả năng tái chế trong hệ thống hạ tầng hiện đại.

Thông qua các ví dụ thực tiễn và hệ thống tiêu chuẩn như LEED, LOTUS hay EDGE, sinh viên có thêm góc nhìn về vai trò của vật liệu trong chiến lược phát triển công trình bền vững - lĩnh vực đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành xây dựng toàn cầu.

Workshop mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tiễn về công trình xanh, vật liệu bền vững và xu hướng phát triển của ngành xây dựng hiện đại.

Đánh giá về ý nghĩa chương trình đối với sinh viên trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, Ths. Lê Thành Phiêu - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Ủy viên BCH Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Cần Thơ cho rằng Univers Tour đã mang đến nhiều giá trị thực tiễn trong việc kết nối giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

“Nhà trường đánh giá cao sự đồng hành của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam trong việc mang đến cho sinh viên những hoạt động học thuật gắn với thực tiễn ngành nghề. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển xanh và bền vững, những chương trình như Univers Tour không chỉ giúp sinh viên cập nhật xu hướng mới của thị trường mà còn góp phần nâng cao tư duy nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế sau khi tốt nghiệp.”

Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn

Song song với hoạt động workshop, không gian trải nghiệm sản phẩm của Tiền Phong Nam cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia tìm hiểu. Các dòng sản phẩm phục vụ hệ thống cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật được giới thiệu trực tiếp nhằm giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tế về ứng dụng vật liệu trong công trình hiện đại.

Không khí chương trình tiếp tục được khuấy động với hoạt động minigame và giao lưu tương tác giữa sinh viên cùng đại diện doanh nghiệp. Những nội dung xoay quanh vật liệu xanh, tiêu chuẩn công trình bền vững và giải pháp kỹ thuật hiện đại đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn của ngành xây dựng hiện nay.

Sinh viên hào hứng tham gia minigame và nhận thưởng tại chương trình Univers Tour Tiền Phong Nam.

Chia sẻ sau chương trình, sinh viên Vi Thanh Thuận - Khoa Kỹ thuật Xây dựng cho biết những nội dung được mang đến tại Univers Tour đã giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tế hơn về định hướng phát triển của ngành trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang ngày càng trở thành xu hướng tất yếu.

“Điều em ấn tượng nhất là chương trình không chỉ nói về lý thuyết mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách vật liệu và công nghệ đang thay đổi ngành xây dựng hiện nay. Thông qua những chia sẻ từ doanh nghiệp, tụi em có cơ hội tiếp cận gần hơn với thực tế ngành nghề, đồng thời hiểu thêm về vai trò của công trình xanh và vật liệu bền vững trong tương lai.”

Đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ ngành xây dựng

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam đã trao 05 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các sinh viên tiêu biểu của Khoa Kỹ thuật Xây dựng nhằm ghi nhận những nỗ lực trong học tập.

Ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam trao học bổng cho các sinh viên tiêu biểu của Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Chia sẻ tại chương trình, theo ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, doanh nghiệp không chỉ hướng đến việc phát triển các giải pháp vật liệu cho ngành xây dựng và hạ tầng kỹ thuật mà còn mong muốn đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ thông qua các hoạt động học thuật và học bổng hỗ trợ sinh viên. Đại diện doanh nghiệp cho rằng đầu tư cho nguồn nhân lực trẻ cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành xây dựng, đồng thời kỳ vọng những hoạt động trong khuôn khổ Univers Tour sẽ góp phần tiếp thêm động lực để sinh viên phát triển chuyên môn và hình thành tư duy nghề nghiệp gắn với phát triển bền vững.

Đại diện sinh viên nhận học bổng, bạn Nguyễn Long - sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự đồng hành từ doanh nghiệp.

“Đối với sinh viên, những chương trình như Univers Tour không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về học tập mà còn giúp tụi em cảm nhận được sự quan tâm và kết nối từ doanh nghiệp với thế hệ kỹ sư trẻ. Đây sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng học tập và hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.”

Khép lại tại Trường Bách Khoa - Đại học Cần Thơ, Univers Tour Tiền Phong Nam tiếp tục ghi dấu hành trình kết nối tri thức và thực tiễn ngành xây dựng với sinh viên khu vực Tây Nam Bộ. Là điểm dừng chân thứ 4 của chương trình tại TP. Cần Thơ, sự kiện mang đến góc nhìn mới về công trình xanh, vật liệu bền vững và góp phần mở rộng cầu nối giữa doanh nghiệp với thế hệ kỹ sư trẻ trong bối cảnh ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững.