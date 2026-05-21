Giáo dục

1 'chọi' 8 vào lớp 10 trường chuyên hot ở TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Kỳ thi lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 em so với năm trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh giữ ở mức 595 học sinh.

Ngày 21/5, theo thông tin từ Ban giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM), năm nay có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 vào trường. Thí sinh đến từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác. Riêng số thí sinh dự thi tại TPHCM là 3.509 em.

Năm học mới, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của hai cơ sở vẫn được giữ ổn định ở mức 595 học sinh. Như vậy, gần 8 học sinh đăng ký dự thi mới có một em có cơ hội đỗ vào trường.

Cụ thể, cơ sở An Đông (phường An Đông, TPHCM) tuyển 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Cơ sở này tổ chức học theo hình thức học 2 buổi/ngày, không ký túc xá nội trú. Học sinh được tuyển vào 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn.

Thí sinh thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu.

Theo ban giám hiệu nhà trường, các lớp chuyên tại cơ sở An Đông sẽ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên sâu theo từng môn học, đồng thời nâng cao năng lực tự học, tư duy logic và hoạt động giáo dục STEM, AI. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp nhằm định hướng phát triển toàn diện cho học sinh.

Trong khi đó, cơ sở Dĩ An thuộc khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM cũng tổ chức học theo mô hình học 2 buổi/ngày. Tại đây, nhà trường mở các lớp chuyên Toán, tiếng Anh và Ngữ văn với mỗi môn 2 lớp. Các môn Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học mỗi môn có 1 lớp. Tổng chỉ tiêu của cơ sở là 350 học sinh, mỗi lớp tối đa 35 học sinh.

Theo thông tin từ nhà trường, cơ sở Dĩ An sẽ tập trung đào tạo theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, kinh tế và quản lý. Hoạt động học tập được kết hợp cùng các chương trình trải nghiệm nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Để tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh bắt buộc phải dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó có 2 môn chuyên tự chọn.

Kỳ thi lớp 10 của trường dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24/5 tới tại 4 điểm thi.

