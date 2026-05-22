Tăng đột biến thí sinh thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

TPO - Hơn 170.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức để cạnh tranh suất xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026.

ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24/5. Kỳ thi có hơn 170.000 thí sinh tham dự, trở thành đợt thi có quy mô lớn nhất trong 9 năm triển khai kỳ thi này.

Theo thống kê của ban tổ chức, so với đợt 2 năm 2025 có hơn 97.000 thí sinh đăng ký, số lượng dự thi năm nay đã tăng hơn 77%. Trong hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi có gần 110.000 trường hợp thi lại lần hai nhằm cải thiện điểm số.

Theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM, thí sinh được phép tham gia hai đợt thi và sử dụng kết quả cao hơn để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026.

Thí sinh thi Đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia TPHCM

Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 64 cụm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau với hàng trăm điểm thi khác nhau. Ban tổ chức khuyến cáo thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin về địa điểm dự thi để tránh nhầm lẫn trong quá trình di chuyển.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Sau quá trình lọc ảo toàn quốc, kết quả trúng tuyển dự kiến sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 13/8.

Dự kiến, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6/6 thông qua tài khoản đăng ký dự thi của từng thí sinh.

Hiện đã có 107 trường đại học và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển trong năm 2026. Tuy nhiên, phương thức quy đổi và sử dụng điểm thi sẽ phụ thuộc vào đề án tuyển sinh riêng của từng trường. Nhiều đơn vị kết hợp điểm đánh giá năng lực với học bạ hoặc các tiêu chí khác, trong khi một số trường sử dụng độc lập kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Thí sinh xuất trình căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID

Theo kế hoạch, thời gian làm bài thi diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ ngày 24/5. Tuy nhiên, thí sinh được khuyến nghị nên có mặt từ trước đó để làm thủ tục và để có thời gian giải quyết các trường hợp phát sinh như quên giấy báo dự thi, điều chỉnh thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân hoặc các vấn đề khác liên quan đến hồ sơ dự thi tại phòng hội đồng. Việc đến sớm cũng giúp thí sinh chủ động hơn trong quá trình di chuyển, gửi xe và xử lý những tình huống bất ngờ trước giờ thi.

Thí sinh cũng được yêu cầu phải mang theo giấy báo dự thi cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ và hộ chiếu đối với thí sinh không có quốc tịch Việt Nam.

Điểm mới trong quy chế thi năm nay là trường hợp thí sinh chưa có giấy tờ tùy thân hợp lệ thì phải có mặt tại phòng hội đồng trước giờ gọi vào phòng thi ít nhất 30 phút, đồng thời xuất trình giấy báo dự thi và căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để được xem xét giải quyết. Các trường hợp đến sau 7 giờ 45 sẽ không được hỗ trợ dự thi.

Bên cạnh đó, hội đồng thi cũng lưu ý thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng cần thiết như bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính và các loại máy tính cầm tay theo đúng quy định. Những thiết bị có chức năng soạn thảo văn bản, ghi âm, ghi hình, gửi nhận thông tin hoặc lưu trữ dữ liệu đều bị nghiêm cấm đưa vào phòng thi.

Theo ban tổ chức, trong quá trình làm bài, thí sinh tuyệt đối không được mang đề thi hoặc giấy nháp ra khỏi phòng thi. Theo quy chế năm 2026, sau khi có hiệu lệnh kết thúc giờ làm bài, thí sinh phải nộp đầy đủ phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi. Ngay cả trường hợp không làm được bài, thí sinh vẫn phải nộp đầy đủ giấy tờ và ký xác nhận vào danh sách dự thi trước khi rời phòng. Thí sinh chỉ được ra về khi cán bộ coi thi đã hoàn tất việc kiểm đếm số lượng bài làm, đề thi và giấy nháp của toàn bộ phòng thi.

​

​