Hiệu trưởng nói gì về nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh?

TPO - Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 tại Phú Thọ bị một nhóm bạn hành hung dã man rồi quay video tung lên mạng xã hội, hiệu trưởng nhà trường đã trao đổi với phóng viên Tiền Phong về nguyên nhân và biện pháp khắc phục hậu quả vụ việc.

Hình ảnh học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Xô đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh học sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh, rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc được xác định xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đã triệu tập các học sinh tham gia đánh bạn và các phụ huynh lên làm việc.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về vụ việc, ông Trần Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 cho biết, nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, em L. với vai trò lớp trưởng thường xuyên ghi lại các lỗi đi học muộn của em K, dẫn đến nảy sinh xích mích và rủ nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Các học sinh liên quan đến vụ việc được cơ quan công an mời lên làm việc.

Ông Tiệp cho hay, vụ việc đánh nhau giữa các học sinh xảy ra vào giờ ra chơi chiều 19/5. Ngay sau đó, nhà trường cùng với lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm đã triệu tập các học sinh tham gia đánh bạn để viết tường trình; đồng thời, mời phụ huynh lên làm việc. Cùng ngày, nhà trường đã phối hợp bàn giao vụ việc cho Công an tiến hành xác minh, điều tra. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường đã họp khẩn với toàn thể lãnh đạo các phòng khoa và giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh công tác giáo dục học sinh.

“Về phía nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra, Phó hiệu trưởng cùng giáo viên nhà trường đã đến thăm cháu tại bệnh viện. Thời điểm đó, cháu đang ăn cơm, tinh thần đã phần nào ổn định và nhà trường đã hỗ trợ tiền viện phí ban đầu”, ông Tiệp cho biết.

Tuy nhiên, vì lo lắng cho sức khỏe của cháu, gia đình đã quyết định đưa em K xuống Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sau 2 ngày, cháu đã được bệnh viện cho về nhà trong tình trạng tinh thần ổn định, với chẩn đoán chỉ bị chấn thương phần mềm. “Sau khi em K về nhà, đại diện Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh trong lớp cũng đã đến tận nhà để thăm hỏi, động viên em”, ông Tiệp cho hay.

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến hình thức xử lý các học sinh vi phạm, cơ quan Công an cũng đã triệu tập thêm những học sinh tham gia quay video sự việc để làm việc. Hiện tại, nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật và đưa ra các biện pháp xử lý bước đầu.

Theo ông Trần Đức Tiệp, nhà trường đã quyết định cách chức lớp trưởng đối với em L, một trong những học sinh trực tiếp đánh em K. Đồng thời, áp dụng hình thức tạm đình chỉ học tập đối với học sinh đánh bạn và các học sinh quay phim để phục vụ công tác điều tra, cũng như ổn định tâm lý cho các em. "Nhà trường hiện đang chờ kết luận chính thức từ phía Công an và an ninh tỉnh để có hình thức kỷ luật sâu hơn", ông Tiệp cho hay.

"Trong thời gian tới, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tăng cường chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Ban Nội vụ và giáo viên chủ nhiệm nhằm quản lý chặt chẽ, giáo dục chính trị tư tưởng và thường xuyên tuyên truyền an ninh học đường cho học sinh, tạo môi trường an toàn trong nhà trường", ông Tiệp nói.

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được thành lập từ năm 1976, hiện thuộc quản lý của Bộ Xây dựng, đào tạo từ hệ Trung học phổ thông đến cao đẳng nghề.