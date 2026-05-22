Ngày mai gần 1.300 thí sinh dự Chung kết Quốc gia AIMO 2026

TPO - Ngày mai (23/5), Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm học 2025-2026 chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, quy tụ gần 1.300 học sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

AIMO là sân chơi Toán học quy mô lớn dành cho học sinh phổ thông, đồng thời là vòng thi tuyển chọn đội tuyển Việt Nam tham dự Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Theo Ban tổ chức, các thí sinh tham dự vòng Chung kết Quốc gia năm nay đã vượt qua vòng Sơ loại với tỷ lệ cạnh tranh cao.

Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh đăng ký đông nhất cả nước với hơn 500 thí sinh dự thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sân chơi học thuật quốc tế đối với học sinh Thủ đô.

Thí sinh dự Vòng Sơ loại trực tiếp AIMO năm nay.

Vòng Chung kết quốc gia diễn ra trong ngày 23/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi từ 8h30 đến 9h30 và thời gian làm bài thi là từ 10h15 đến 11h45. Kết quả được công bố vào 19h cùng ngày và lễ trao giải diễn ra ngày 24/5.

Thí sinh lưu ý lịch thi

Cuộc tranh tài của các tài năng Toán học nhí

Trước khi bước vào Vòng Chung kết Quốc gia, các thí sinh đã trải qua vòng loại kéo dài từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, với hình thức tổ chức linh hoạt, kết hợp thi trực tuyến trên toàn quốc và thi trực tiếp tại một số địa phương.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, Vòng Sơ loại AIMO năm học 2025 - 2026 có tới 11.670 thí sinh đăng ký và tham gia.

Trong đó, 10.139 thí sinh dự thi trực tuyến trên toàn quốc, hơn 600 thí sinh dự thi trực tiếp tại Thanh Hóa, gần 1.000 thí sinh dự thi trực tiếp tại Tuyên Quang. Từ 11.670 thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 1.285 tài năng Toán học đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc gia.

Tỷ lệ chọn lọc cho thấy tính cạnh tranh rõ rệt của cuộc thi đồng thời phản ánh độ khó, khả năng phân loại của đề thi và chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao của AIMO Việt Nam.

Điểm đặc biệt làm nên dấu ấn của AIMO là đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Điều này khiến cuộc thi trở thành một thử thách kép đối với học sinh.

Các em học sinh không chỉ cần có kiến thức Toán học vững chắc, khả năng tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề, mà còn phải rèn kỹ năng đọc hiểu đề bài bằng tiếng Anh, nắm bắt chính xác yêu cầu và xử lý thông tin trong thời gian giới hạn.

Việc học Toán bằng tiếng Anh cũng giúp học sinh sớm làm quen với ngôn ngữ học thuật quốc tế, từ đó có khả năng tiếp cận tài liệu, chương trình đào tạo, môi trường nghiên cứu và các cơ hội học tập toàn cầu.

AIMO vì thế không đơn thuần là một kỳ thi tìm ra người giải Toán giỏi. Cuộc thi tạo ra môi trường để học sinh rèn luyện tư duy, ngoại ngữ, sự tự tin và bản lĩnh trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là lý do AIMO ngày càng nhận được sự quan tâm và tham gia của phụ huynh, nhà trường và các đơn vị giáo dục tại Việt Nam.

Sau vòng Chung kết Quốc gia, những học sinh đạt thành tích cao sẽ được lựa chọn tham gia đội tuyển AIMO Việt Nam dự Chung kết Quốc tế dự kiến tổ chức vào tháng 8/2026 tại Việt Nam với sự góp mặt của hàng nghìn thí sinh quốc tế.

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.