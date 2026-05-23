Thế giới

Thủ tướng Campuchia bãi nhiệm hai quan chức cấp cao

Tú Linh

TPO - Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa bãi nhiệm hai quan chức thực thi pháp luật cấp cao, gồm Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy Hiến binh tỉnh, báo Khmer Times đưa tin.

img-1480.jpg
Hai quan chức cấp tỉnh vừa bị Thủ tướng Campuchia Hun Manet bãi nhiệm.
﻿(Ảnh: Khmer Times)

Hai quan chức bị bãi nhiệm là Thiếu tướng Lor Sokha - Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri; và Chuẩn tướng Hem Bonarel - Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Quyết định này được thông báo bằng 2 sắc lệnh ban hành ngày 22/5. Sắc lệnh không nêu lý do của việc bãi nhiệm.

Tuy nhiên, báo chí trong nước dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hai quan chức bị bãi nhiệm vì những thất bại trong công tác trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trong phát biểu ngày 23/5, Thủ tướng Hun Manet khen ngợi chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát Quốc gia vì những đợt truy quét gần đây nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, đồng thời yêu cầu tiếp tục mạnh tay để xóa bỏ hoàn toàn loại tội phạm này.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể nội các, ông Hun Manet cho biết dù các chiến dịch liên tiếp đã đạt được kết quả đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng duy trì nỗ lực, nhấn mạnh vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín quốc tế của Campuchia.

Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh Campuchia đang triển khai Luật Phòng chống lừa đảo sử dụng công nghệ, có hiệu lực từ ngày 7/4.

Đạo luật này quy định 5 nhóm tội danh gồm: Lừa đảo dựa trên công nghệ; vận hành trung tâm lừa đảo trực tuyến; tuyển dụng hoặc đào tạo đối tượng lừa đảo; thu thập dữ liệu cá nhân với mục đích xấu; và rửa tiền.

Người bị kết án theo luật này có thể đối mặt với án tù chung thân, bị tịch thu tài sản và phạt tiền tới 1 tỷ riel (khoảng 250.000 USD).

Theo Khmer Times
