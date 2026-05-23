Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đạp xe 'phượt' qua đèo, hai học sinh lao xuống vực sâu 50m

Huỳnh Thủy

TPO - Rủ nhau đạp xe đi "phượt" qua đèo Buôn Krông (Đắk Lắk), hai học sinh lao xuống vực sâu khoảng 50m, bị thương nhập viện.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, một nhóm học sinh đạp xe đi "phượt" qua đèo thì gặp tai nạn, khiến hai em bị thương.

tienphong-1.jpg
Khu vực các em học sinh gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, năm học sinh trú ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gồm: Doãn Sơn Duy K., Nguyễn Trọng H. (cùng 15 tuổi), Nguyễn Phạm Quốc H., Nguyễn Hoàng T. (cùng 17 tuổi) và Phan Minh Q. (14 tuổi) rủ nhau đạp xe từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi em đi một xe đạp.

Đến khoảng 8h, khi di chuyển đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, hai em Doãn Sơn Duy K. và Nguyễn Trọng H. đi phía trước. Do không nắm rõ địa hình đèo dốc và không làm chủ được tốc độ, cả hai cùng lao xuống vực sâu khoảng 50m.

Vụ tai nạn khiến em Doãn Sơn Duy K. bị đa chấn thương, em Nguyễn Trọng H. bị gãy tay và trầy xước vùng đầu gối hai chân.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Huỳnh Thủy
#Lao xuống vực #tai nạn #học sinh #đạp xe #Đắk Lắk #cấp cứu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe