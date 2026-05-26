Nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội liệu có thiếu nước sạch?

Trần Hoàng

TPO - Dự báo mùa hè năm 2026 sẽ khốc liệt với những đợt nắng nóng gay gắt, có những ngày xảy ra hiện tượng "đảo nhiệt đô thị" tại các khu vực trung tâm thành phố, khiến nhu cầu nước sạch tăng đột biến. Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra các phương án để đảm bảo nguồn cung nước sạch sinh hoạt trong hè năm nay.

Nhu cầu sử dụng nước cục bộ có thể tăng đến 8%

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tình hình nắng nóng mùa hè năm 2026 sẽ diễn biến hết sức phức tạp với khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025. Nhu cầu sử dụng nước của người dân Thủ đô dự kiến sẽ tăng đột biến.

1. Áp lực và nhu cầu tiêu thụ

-Thời tiết cực đoan: Nắng nóng hè 2026 đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn năm ngoái.

-Nhu cầu nước sạch: Dự kiến tăng 5% - 6% so với cùng kỳ 2025.

-Nhu cầu cao điểm: Tăng đột biến 6% - 8% vào ngày nắng nóng đỉnh điểm.

2. Năng lực cung ứng và phương án điều tiết

-Nguồn cung cơ sở: Duy trì ổn định từ 1,48 - 1,61 triệu m³/ngày-đêm.

Hệ thống bù đắp khẩn cấp:

-Nước ngầm dự phòng: Sẵn sàng kích hoạt thêm 100.000 - 110.000 m³/ngày-đêm.

-Nhà máy Bắc Thăng Long: Có thể nâng công suất lên 180.000 m³/ngày-đêm.

Cụ thể, theo tính toán từ các đơn vị quản lý mạng lưới, nhu cầu sử dụng nước sạch bình quân của người dân dự kiến tăng khoảng 5% - 6% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng vào các đợt cao điểm nắng nóng kéo dài hoặc những ngày xảy ra hiện tượng "đảo nhiệt đô thị" tại các khu vực trung tâm, nhu cầu sử dụng nước cục bộ trên toàn hệ thống có thể tăng đột biến từ 6% đến 8%.

Để chủ động ứng phó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có kế hoạch nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch, điều tiết nguồn nước hài hòa, quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất nước kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Sẵn sàng kích hoạt phương án cấp nước dự phòng

Theo kế hoạch, tổng công suất cung cấp nước sạch trên toàn hệ thống của thành phố Hà Nội được bảo đảm duy trì từ 1.489.374 đến 1.612.767 m³/ngày-đêm. Nguồn cung này chủ yếu đến từ các "ông lớn" trong ngành nước sạch mặt và nguồn nước ngầm tự khai thác của các công ty.

Cao điểm hè là thời gian thường xuyên xảy ra mất nước, đặc biệt với các khu vực xa đường cấp, cốt nền cao

Để đề phòng tình trạng mất nước cục bộ hoặc giảm áp lực tại một số khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Nước sạch Hà Nội sẵn sàng kích hoạt phương án cấp nước dự phòng, bổ sung từ 100.000 đến 110.000 m³/ngày-đêm từ nguồn nước ngầm. Đồng thời, bổ sung thêm từ Nhà máy nước Bắc Thăng Long (có thể tăng lên 180.000 m³/ngày-đêm) và điều tiết giảm nguồn mua nước sông Đuống, sông Đà để nhường lượng nước này bù đắp cho khu vực của Viwaco và Nước sạch Hà Đông quản lý.

Bên cạnh đó, phương án ứng phó sự cố vỡ đường ống sông Đà cũng được chuẩn bị. Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà cam kết chuẩn bị sẵn vật tư dự phòng, nhân lực nhằm khắc phục sự cố vỡ ống trong thời gian không quá 10 giờ/1 điểm vỡ.

Trong thời gian sửa chữa, Trạm điều tiết Tây Mỗ sẽ được vận hành để điều tiết, sử dụng lượng nước sạch 30.000 m³ từ bể chứa nhằm duy trì nguồn cấp cho nội thành.

Với các khu vực bất lợi cuối nguồn hoặc nhà cao tầng, chung cư, các đơn vị sẽ thực hiện giải pháp kỹ thuật như lắp đặt trạm bơm tăng áp di động, vận hành van điều tiết phân khu theo giờ, cấp nước luân phiên.

Trong tình huống gián đoạn nguồn cấp tập trung, thành phố sẽ bố trí đủ xe stéc để hỗ trợ cấp nước miễn phí cho người dân và các đối tượng ưu tiên như bệnh viện, trường học...

#Quản lý nguồn nước mùa hè #Dự báo biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến nguồn nước #Kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch Hà Nội #Ứng phó khẩn cấp khi mất nước #mất nước #nước sạch sông Đà #Viwaco #Công ty nước sạch Hà Nội #Sở Xây dựng Hà Nội #Hà Nội có thiếu nước sạch #đô thị đảo nhiệt

