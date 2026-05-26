Kế hoạch đào thoát của 2 sát thủ ám sát người nước ngoài ở TPHCM

TPO - Hai sát thủ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và theo dõi quy luật đi lại, sinh hoạt của nạn nhân trước khi ra tay ám sát bằng 3 phát súng vào tối 21/5. Các đối tượng cũng vạch sẵn kế hoạch tẩu thoát qua Campuchia, tuy nhiên cả hai đã bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng vào nhóm người nước ngoài khiến 1 người chết, 1 người bị thương trước Nhà hàng hải sản Cee’f (70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM), Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thông tin chi tiết ban đầu về vụ án.

Theo Thượng tá Hưng, khoảng 22h10 ngày 21/5, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo vụ giết người xảy ra trước Nhà hàng hải sản Cee’f (70 Trương Định, phường Bến Thành). Hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng nổ súng vào nhóm người đang rời khỏi nhà hàng sau tiệc tối.

Hậu quả: anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng và hiện vẫn đang điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm; đồng thời phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp hệ thống bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để dựng lộ trình di chuyển và truy bắt đối tượng.

Sau gần 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoan) – đối tượng trực tiếp nổ súng và Tafia Steven (SN 2003, quốc tịch Samoan) – đồng phạm, hỗ trợ Vaa Vaa gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi gây án, đến khoảng 23h15 cùng ngày, hai sát thủ nước ngoài đã trở về một chung cư tại khu vực quận 9 (cũ) để thu dọn đồ đạc trước khi bỏ trốn khỏi TPHCM.

Các hình ảnh ban đầu khi lực lượng công an bắt được sát thủ.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, dù hoạt động của các đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của một người ở nước ngoài.

7 người Việt Nam liên quan vụ án

Cụ thể, ngày 14/5, cả hai nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hai sát thủ đã theo dõi quy luật đi lại, sinh hoạt của 2 nạn nhân trước khi ra tay sát hại bằng 3 phát súng vào tối 21/5, sau bữa tiệc.

Đối tượng Tafia Steven khai rằng: "Mặc dù đã tính toán để thoát khỏi Việt Nam sau khi gây án nhưng tôi không thể trốn được Công an Việt Nam. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Công an lấy lời khai của hai sát thủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steven để điều tra về hành vi “Giết người”. Đồng thời, công an cũng tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận tải hành khách trên tuyến TPHCM - Tây Ninh) cùng 7 người Việt Nam khác để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm, hỗ trợ các nghi phạm lẩn trốn.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.