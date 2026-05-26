Doanh thu gần 54 tỷ chỉ khai báo 9 tỷ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

Viết Hà

TPO - Ngày 26/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội “trốn thuế”, với số tiền thuế giá trị gia tăng bị thất thoát hơn 4,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự điều hành của Lý Hữu Khải (Giám đốc), Trần Trung Được (kế toán), Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.

Doanh nghiệp này được xác định vừa xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, vừa cố tình không xuất hóa đơn bán hàng đối với nhiều giao dịch bán gạch, đồng thời không thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian nêu trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, với doanh thu thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ nộp cho cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Trung Được.

Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44,6 tỷ đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới hơn 4,467 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Lý Hữu Khải và Trần Trung Được để điều tra về tội “trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

#khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế #tỉnh Phú Thọ #doanh nghiệp trốn thuế #gian lận thuế #khởi tố đối tượng trốn thuế #mua bán hóa đơn giá trị gia tăng #thủ đoạn trốn thuế tinh vi

