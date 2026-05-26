Hai cha con bị phạt hơn 27 năm tù vì cưỡng đoạt tiền tỷ của lực lượng chức năng

TPO - Do có hành vi cưỡng đoạt của 30 bị hại hơn 1,5 tỷ đồng, hai cha con ông Lành bị tuyên phạt tổng cộng 27 năm 6 tháng tù. Một bị cáo khác cũng bị tòa tuyên phạt 12 năm tù.

Ngày 26/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo cùng ngụ tại TPHCM: Lê Văn Lành (SN 1963) 15 năm tù, Lê Gia Bảo (SN 1995, con trai của bị cáo Lành) 12 năm 6 tháng tù và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) 12 năm tù, cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”, được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, có đủ cơ sở khẳng định cả 3 bị cáo đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố và đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội…

Theo cáo trạng, ngày 22/4/2025, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe mô tô (BS 59F1-194.xx) chở Lê Gia Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt. Khi đến trước nhà số 1220 đường Võ Văn Kiệt, phường 11, quận 5 (nay là phường Chợ Lớn, TPHCM), mô tô bị Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phát hiện vi phạm về lỗi chuyển hướng không bật đèn tín hiệu.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra thì phát hiện Lê Gia Bảo có hành vi khác thường nên đã đưa Tuấn Anh và Bảo về trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn làm việc.

Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại di động của Bảo có lưu trữ một số thông tin liên quan việc chuyển tiền từ các tài khoản. Bảo khai nhận là của một số người chuyển khoản hàng tháng để Bảo không quay phim tại vị trí những người này làm việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Lê Văn Lành đã hướng dẫn, chỉ đạo Tuấn Anh và Bảo sử dụng camera giấu kín để thực hiện việc quay lén quá trình làm việc của lực lượng chức năng trên địa bàn TPHCM có thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ. Các clip này dùng để thao túng, ép buộc họ đưa tiền.

Cáo trạng cho biết, bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã chiếm đoạt của 30 bị hại với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Lành cho Bảo 150 triệu đồng và cho Tuấn Anh 17 triệu đồng. Số tiền còn lại (hơn 1,3 tỷ đồng) Lành tiêu xài cá nhân.