Trung Quốc và Pakistan tăng cường đầu tư hạ tầng, nhất trí quan điểm về Iran

TPO - Trung Quốc và Pakistan nhất trí phát triển hành lang kinh tế chung và xây dựng cảng Gwadar thành trung tâm kết nối khu vực.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được đưa ra trong tuyên bố chung ngày 26/5, khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, trong bối cảnh Islamabad đang tìm kiếm đầu tư nước ngoài, đồng thời xử lý căng thẳng với nước láng giềng Afghanistan và đóng vai trò trung gian trong cuộc chiến Mỹ - Iran.

“Hai bên hoan nghênh các bên thứ ba tham gia phát triển Vành đai kinh tế Trung Quốc - Pakistan theo mô hình đã thống nhất”, tuyên bố cho biết.

Hai nước nhất trí thúc đẩy phát triển Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) “chất lượng cao”. Theo dự án chủ lực trong sáng kiến Vành đai Con đường của Bắc Kinh, hai bên sẽ phát triển cảng Gwadar và tăng cường kết nối đường bộ, cảng biển.

Kế hoạch của hai bên bao gồm phát triển tuyến đường Khunjerab và nâng cấp cao tốc Karakoram - tuyến đường bộ huyết mạch nối Trung Quốc và Pakistan.

Pakistan cũng cam kết thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường an ninh và hợp tác để bảo đảm an toàn cho công nhân và các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Pakistan - vấn đề mà Bắc Kinh đặc biệt lo ngại sau hàng loạt vụ tấn công của các nhóm vũ trang nhằm vào công dân và dự án Trung Quốc.

Trung Quốc bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Pakistan trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran cũng như tổ chức các cuộc đàm phán tại Islamabad.

Hai bên tái khẳng định ủng hộ việc sớm thông qua sáng kiến 5 điểm nhằm khôi phục hòa bình ở Trung Đông, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình này.

Pakistan cũng hoan nghênh nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy đối thoại với Afghanistan. Hai bên phản đối việc các nhóm như Tehreek-e-Taliban Pakistan và Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan sử dụng lãnh thổ để đe dọa an ninh khu vực hoặc tiến hành các cuộc tấn công.