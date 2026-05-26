Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 cơ bản hoàn thành

TPO - Đến nay, 3/4 phường liên quan đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Riêng phường Yên Hòa đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/5.
Ngày 26/5, UBND phường Khương Đình cho biết đã hoàn thành công tác GPMB dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi và đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để tổ chức thi công dự án.
Theo UBND phường Khương Đình, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là 60.902,1 m2 liên quan đến 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân.
Để hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ, phường đã triển khai quyết liệt, làm không có ngày nghỉ, ngày lễ. Trong đó, nổi bật là phường đã tổ chức phá dỡ công trình theo hình thức “cuốn chiếu”, bàn giao mặt bằng đến đâu, triển khai phá dỡ ngay đến đó.
Máy móc đang phá dỡ công trình tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi.
Phường Thanh Xuân cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, đồng thời bàn giao hơn 39.000m2 mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.
Theo UBND phường Thanh Xuân, đây là công trình giao thông được xây dựng theo Lệnh khẩn cấp, liên quan 472 thửa đất của khoảng 700 hộ dân và 5 tổ chức. Để bảo đảm tiến độ, phường đã triển khai đồng bộ các phần việc từ kiểm đếm, lập phương án, phê duyệt, chi trả đến tuyên truyền, vận động, phá dỡ và thu dọn hiện trường. Quá trình thực hiện được phân công theo yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.