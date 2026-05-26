Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 cơ bản hoàn thành

Thanh Hiếu

TPO - Đến nay, 3/4 phường liên quan đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Riêng phường Yên Hòa đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/5.

tp-16.jpg
tp-11.jpg
tp-10.jpg
Ngày 26/5, UBND phường Khương Đình cho biết đã hoàn thành công tác GPMB dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi và đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để tổ chức thi công dự án.
tp-12-5794.jpg
tp-11-4167.jpg
tp-10-273.jpg
Theo UBND phường Khương Đình, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là 60.902,1 m2 liên quan đến 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân.
tp-1-6558.jpg
tp-21.jpg
tp-16.jpg
Để hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ, phường đã triển khai quyết liệt, làm không có ngày nghỉ, ngày lễ. Trong đó, nổi bật là phường đã tổ chức phá dỡ công trình theo hình thức “cuốn chiếu”, bàn giao mặt bằng đến đâu, triển khai phá dỡ ngay đến đó.
tp-1-6558.jpg
tp-4.jpg
tp-3.jpg
Máy móc đang phá dỡ công trình tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi.
tp-7-8773.jpg
tp-6-4412.jpg
tp-22.jpg
Phường Thanh Xuân cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, đồng thời bàn giao hơn 39.000m2 mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.
tp-22.jpg
tp-23.jpg
tp-7.jpg
Theo UBND phường Thanh Xuân, đây là công trình giao thông được xây dựng theo Lệnh khẩn cấp, liên quan 472 thửa đất của khoảng 700 hộ dân và 5 tổ chức. Để bảo đảm tiến độ, phường đã triển khai đồng bộ các phần việc từ kiểm đếm, lập phương án, phê duyệt, chi trả đến tuyên truyền, vận động, phá dỡ và thu dọn hiện trường. Quá trình thực hiện được phân công theo yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.
tp-6.jpg
Trước đó, ngày 14/5, phường Cầu Giấy cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn. Hiện mặt bằng các đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi và Nguyễn Trãi - Ngụy Như Kon Tum đã dần hình thành.
tp-1-6558.jpg
Còn theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng phường Yên Hòa, đến sáng ngày 26/5, công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường đã đạt khoảng 95%. Phường phấn đấu đến 31/5 sẽ hoàn thành 100% công tác GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư. Như vậy, đến nay đã có 3/4 phường hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5.
dji-0112.jpg
Được biết, theo quy hoạch tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40-50m. Tuyến có điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước, song đến nay vẫn chưa hoàn thành.
dji-0114.jpg
Trong đó, tuyến đường đã được đầu tư theo quy hoạch 7,6km, đang thực hiện đầu tư 9,36km. Tháng 1/2026, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp đối với các đoạn tuyến còn lại. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Thanh Hiếu
#Đường Vành đai 2 #Giải phóng mặt bằng #Khương Đình #Thanh Xuân #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe