Xã hội

Thanh lý loạt ô tô công

Phạm Trường

TPO - 11 ô tô công của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sẽ được bán thanh lý với giá từ 90 triệu đồng đến gần một tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng mới đây đã ký ban hành quyết định về việc bán thanh lý 11 ô tô công của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường do đã hết thời gian sử dụng hoặc sử dụng quá số km theo quy định.

Theo đó, lô tài sản này có nhiều phương tiện có tuổi đời hàng chục năm sử dụng cũng được đưa vào diện thanh lý. Đáng chú ý như xe U oát của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, đưa vào sử dụng từ năm 1985 với giá 90 triệu đồng.

Một trong những phương tiện thuộc một đơn vị của Sở NN&MT Thanh Hóa được đưa ra thanh lý.

Ngoài ra còn có nhiều mẫu xe từng phổ biến tại các cơ quan nhà nước như Mitsubishi Pajero của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa, sử dụng từ năm 1999, giá hơn 559 triệu đồng; Mitsubishi Pajero của Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa, sử dụng từ năm 2001, giá hơn 635 triệu đồng.

Một số xe bán tải phục vụ công tác kiểm lâm cũng nằm trong diện thanh lý như Toyota Hilux, đưa vào sử dụng năm 2003 với giá gần 889 triệu đồng, Isuzu Dmax, sử dụng từ năm 2011, giá hơn 934 triệu đồng.

Trong lô tài sản thanh lý còn có các xe Mitsubishi Jolie, Ford Ranger, Ford Laser và xe tải Isuzu được sử dụng trong khoảng thời gian 2002-2009.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện việc thanh lý tài sản công theo đúng quy định pháp luật, quản lý, hạch toán số tiền thu được sau thanh lý.

#ô tô công #Thanh Hóa #bán thanh lý #Sở Nông nghiệp #tài sản công #xe cũ #quản lý tài sản

