Đắk Lắk quy hoạch 5 tuyến cao tốc, nghiên cứu mở đường sắt xuống biển

TPO - Đắk Lắk quy hoạch 5 tuyến cao tốc liên vùng, đồng thời nghiên cứu tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa và ưu tiên triển khai trước năm 2030 nếu cân đối được nguồn lực đầu tư.

Ngày 26/5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất để xem xét nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo hồ sơ quy hoạch, Đắk Lắk được xác định có nhiều lợi thế nổi trội như “thủ phủ cà phê” của Việt Nam hướng tới trung tâm cà phê thế giới, nằm trên các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, cùng tiềm năng phát triển logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo và kinh tế rừng, làm cơ sở đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%/năm giai đoạn 2026-2030.

Quy hoạch điều chỉnh xác định mô hình phát triển “3 vùng - 3 hành lang - 2 trung tâm - 3 cực tăng trưởng”, gắn với tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết, đồng thời tập trung ba đột phá chiến lược gồm khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nguồn nhân lực - thể chế và phát triển hạ tầng hiện đại.

Về hạ tầng giao thông, Đắk Lắk định hướng phát triển 5 tuyến cao tốc (CT.01, CT.02, CT.23, CT.24, CT.26) theo quy hoạch quốc gia, trong đó ưu tiên đầu tư CT.01, CT.23 và CT.24 giai đoạn đến năm 2030, sau đó tiếp tục triển khai CT.02 và CT.26, đồng thời nghiên cứu mở rộng các đoạn quốc lộ qua đô thị phù hợp quy hoạch.

Về đường sắt, tỉnh định hướng tuyến Đà Nẵng - Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước; nghiên cứu bổ sung tuyến Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, ưu tiên thực hiện trước năm 2030 nếu huy động được nguồn lực đầu tư.

Ngoài ra, quy hoạch cũng bổ sung 2 cảng cạn ICD Buôn Ma Thuột và ICD Krông Pắc nhằm nâng cao năng lực logistics, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa khu vực Tây Nguyên.

Theo ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, điểm nổi bật của lần điều chỉnh quy hoạch là mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết Đông - Tây, trong đó phía Đông ưu tiên công nghiệp, kinh tế biển và du lịch biển, còn phía Tây tập trung nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và năng lượng tái tạo, tạo động lực bổ trợ hình thành chuỗi giá trị mới.

Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030, Đắk Lắk dự kiến huy động khoảng 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội cho các dự án hạ tầng, logistics, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế và trung tâm dịch vụ, đồng thời tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng và liên kết vùng để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - cho biết các nghị quyết được thông qua lần này bao quát nhiều nội dung quan trọng như điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đất đai, đầu tư công, an sinh xã hội, việc làm, bảo tồn văn hóa cồng chiêng... phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

Theo bà Cao Thị Hòa An, các nghị quyết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai nhanh, đúng và tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Vì vậy, các cấp, ngành cần tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ - 1 xuyên suốt”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả, một việc - một đầu mối xuyên suốt.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo.