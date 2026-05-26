Dự án thấp tầng ven sông thành phố Đồng Nai hấp dẫn giới đầu tư phía Bắc

Sự chênh lệch mặt bằng giá giữa Hà Nội và khu vực phía Nam, cùng với lực đẩy từ hạ tầng, đang thúc đẩy làn sóng nhà đầu tư phía Bắc “Nam tiến”, trong đó Đồng Nai - địa phương vừa lên Thành phố trực thuộc Trung ương trở thành “điểm dừng chân” của dòng tiền đầu tư.

Dòng vốn dịch chuyển mạnh vào Nam

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực phía Nam dần phục hồi và nhiều địa phương bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng, dòng vốn từ các nhà đầu tư phía Bắc đang có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ.

Dữ liệu từ Batdongsan.vn ghi nhận, lượng khách hàng phía Bắc tìm kiếm bất động sản tại khu vực phía Nam trong năm 2025 tăng gấp ba lần so với năm 2023, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn ngày càng rõ nét.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho hay, cứ 100 người Hà Nội tìm kiếm bất động sản thì có khoảng 26 người tìm tại thị trường phía Nam. 2026 được xem là năm bản lề, khi nhà đầu tư Hà Nội gia tăng mạnh mẽ cả tìm kiếm lẫn giải ngân. Bất động sản thấp tầng và chung cư là hai phân khúc được nhà đầu tư phía Bắc tìm kiếm nhiều nhất.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy xu hướng này đến từ sự chênh lệch mặt bằng giá giữa hai thị trường. Ngoài yếu tố giá, bà Lê Thị Hằng, nhà sáng lập Indochine cho biết, hạ tầng và pháp lý cũng là lực hút các nhà đầu tư miền Bắc “tiến” vào Nam.

Hàng loạt dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đẩy nhanh tiến độ đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho thị trường. Các nút giao thông quan trọng được kỳ vọng về đích giai đoạn 2026–2027, qua đó gia tăng khả năng kết nối và hình thành các CBD mới (Central Business District - khu trung tâm tài chính và thương mại sầm uất), tập trung chủ yếu tại khu Đông TP.HCM.

Đại diện Indochine chia sẻ, chỉ trong nửa cuối năm ngoái, doanh nghiệp đã tổ chức đưa khoảng 500 khách hàng phía Bắc vào khu vực phía Nam để tìm hiểu và giao dịch bất động sản đón đầu sóng hạ tầng. Dòng tiền hiện không chỉ tập trung tại TP. Hồ Chí Minh mà còn lan sang các thị trường vệ tinh như Đồng Nai, nơi mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể so với Hà Nội.

Bất động sản đô thị Đồng Nai gia tăng thị phần tại Hà Nội

Trước xu hướng nhà đầu tư phía Bắc gia tăng quan tâm đến thị trường phía Nam, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động bán hàng và mở rộng tiếp cận khách hàng tại Hà Nội.

Đơn cử, Nam Long đang lên kế hoạch tăng cường hoạt động giới thiệu sản phẩm ra thị trường Hà Nội trong thời gian tới nhằm đón dòng tiền đầu tư từ phía Bắc dịch chuyển mạnh vào khu vực phía Nam. Vào lúc 09:00 ngày 30/05/2026, Nam Long sẽ tổ chức sự kiện Hấp lực đầu tư từ Thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương – Thành phố Đồng Nai” tại Khách sạn Meliá Hà Nội (Số 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một trong những dự án trọng điểm của Nam Long tại Đồng Nai là Izumi City. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, nằm ven sông Đồng Nai và kết nối trực tiếp với các trục hạ tầng chiến lược của khu vực. Hiện dự án đang mở bán phân khu compound thấp tầng với các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự và shophouse, trong khi một phân khu khác đã bắt đầu bàn giao và ra sổ hồng cho cư dân. Với mức giá hợp lý, còn dư địa tăng trưởng, dự án đang nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua, trong đó có dòng vốn phía Bắc.

Bên cạnh đó, cũng trong chuyến Bắc tiến cuối tuần này, doanh nghiệp cũng giới thiệu đến giới đầu tư tinh hoa Hà thành các sản phẩm thuộc dự án Elyse Island tại đảo Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai). Đây là dòng sản phẩm biệt thự đảo, hướng đến phân khúc cao cấp, phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng và không gian sống sinh thái. Sự kiện “Echoes of Ethereal” được thiết kế như một không gian trải nghiệm nghệ thuật và phong cách sống dành cho nhóm khách mời giới hạn, diễn ra lúc 9:00 tại khách sạn Fairmont Hanoi (Số 10, đường Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo ghi nhận từ thị trường, không chỉ giá, các dự án bất động sản tại khu vực Đồng Nai còn thu hút sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư trước bối cảnh địa phương này chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026. Đồng thời, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm cũng đang được tăng tốc triển khai như Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, các tuyến kết nối sân bay Long Thành và hệ thống metro liên vùng.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam nhận định, khu vực phía Nam đang có một lợi thế rất lớn về tái định hình hạ tầng. Và chính yếu tố này sẽ là tiền đề để phát triển hệ thống đô thị cũng như phân bổ các cụm trung tâm trong tương lai. “Hiện nay mô hình kết nối và hệ thống hạ tầng khu vực phía Nam đang được đầu tư rất mạnh. Tôi nghĩ trong khoảng 5-10 năm tới, khu vực phía Nam sẽ có thay đổi rất lớn về phân bổ các cụm đô thị đa trung tâm”, ông Kiệt nói.