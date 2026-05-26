Ngôi nhà kết hợp giữa hiện đại và truyền thống với phần mái thú vị

TPO - Thay vì mái dốc với chóp nhọn đơn thuần, khối nhà có thiết kế mái thú vị hơn khi đặt đỉnh về các cạnh và dốc về trung tâm là sân trước.

Với thiết kế này, tổng thể ngôi nhà trở nên hướng nội hơn nhưng vẫn rộng mở khi đưa các không gian tập trung quanh khu vườn trước được chăm sóc tỉ mỉ.

Bằng các dãy cửa lớn mở ra sân và hiên các khối nhà được liên kết một cách chặt chẽ, dù ở đâu gia chủ cũng có thể nhìn thấy hoặc lắng nghe nhau.

Kết cấu của ngôi nhà khá đơn giản với phần tường bao quanh, còn lại là công việc của gỗ, kính và kim loại. Nội thất sử dụng khá đơn giản chỉ tập trung vào công năng thay vì hình thức.

Có thể thấy được bóng dáng của đời sống xưa cũ trong việc bài trí các không gian như bàn thờ ở chính giữa gian nhà chính, giường trong gian chính, các món đồ nội thất truyền thống...

