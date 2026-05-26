GPMB cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo: Gỡ vướng với nhà đất thế chấp ngân hàng

TPO - Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ. Với các trường hợp nhà đất thế chấp ngân hàng hoặc đang phát sinh tranh chấp, UBND phường đã phối hợp các bên liên quan để xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 26/5, UBND phường Hồng Hà cho biết, công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đang được phường tích cực thực hiện. Đối với cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà đã bàn giao hơn 98% mặt bằng; cầu Trần Hưng Đạo đã bàn giao hơn 97%.

Đặc biệt, đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, trong quá trình triển khai GPMB, một trong những vấn đề phức tạp nhất là xử lý các căn nhà đang bị cầm cố hoặc thế chấp tại ngân hàng. Để giải quyết bài toán này, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai cơ chế làm việc ba bên (chính quyền - người dân - ngân hàng).

Về nguyên tắc thực hiện, đại diện phường cho biết, các bên liên quan đều làm việc dựa trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật nhưng có sự tạo điều kiện linh hoạt cho công tác GPMB. Ngay cả khi tài sản đang thuộc quyền kiểm soát của ngân hàng, việc di dời để phục vụ dự án công cộng vẫn là yêu cầu bắt buộc và các bên phải chấp hành.

Khu vực GPMB cầu Trần Hưng Đạo đã gần như hoàn tất việc bàn giao cho chủ đầu tư

Đối với các hộ dân thế chấp nhà tại ngân hàng, UBND phường phối hợp thực hiện cơ chế "chuyển đổi tài sản thế chấp". Cụ thể, phường thực hiện phương án "ghim" lại hồ sơ bồi thường. Khi người dân được bàn giao ô đất tái định cư (ví dụ tại khu vực Thư Lâm), chính quyền sẽ phối hợp để thay đổi tài sản thế chấp từ căn nhà cũ sang ô đất mới. Việc nợ nhiều hay ít và các thủ tục dân sự tiếp theo sẽ do người dân và ngân hàng tự thực hiện dựa trên giá trị tài sản mới được hoán đổi.

Ngoài các trường hợp thế chấp ngân hàng, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc với những tài sản thuộc diện tranh chấp hoặc liên quan các bản án đang được giải quyết.

Đối với những tài sản này, phường trực tiếp làm việc với Tòa án và Viện kiểm sát để có căn cứ pháp lý rõ ràng trước khi thực hiện phá dỡ. "Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các vướng mắc liên quan đến ngân hàng, tòa án và viện kiểm sát đối với các trường hợp này đã được phường giải quyết xong để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng", đại diện phường Hồng Hà thông tin.

Về kết quả cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà là: 293.821,6m2 (253.871,6m2 thuộc quận Tây Hồ trước sáp nhập bàn giao; 39.950m2 thuộc địa giới phường Bồ Đề bàn giao) tương ứng với 886 thửa đất.

Tính đến ngày 17/5/2026, UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban CTGT thành phố 290.212,48m2/293.821,6m2, đạt 98,77%. Phần diện tích còn lại 3.609,12m2 (1,23%) tương ứng với 72 thửa đất nông nghiệp khu vực bãi sông Hồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, tổng diện tích đất thu hồi GPMB trên địa bàn phường Hồng Hà: 44.486,8m2 của 326 hộ gia đình, cá nhân và 9 tổ chức, doanh nghiệp. Đến ngày 15/5/2026, UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD CTGT thành phố Hà Nội diện tích đất đã hoàn thành GPMB là 43.477,5m2/44.486,8m2 (đạt 97,73%).