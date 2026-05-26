Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

GPMB cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo: Gỡ vướng với nhà đất thế chấp ngân hàng

Trần Hoàng

TPO - Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ. Với các trường hợp nhà đất thế chấp ngân hàng hoặc đang phát sinh tranh chấp, UBND phường đã phối hợp các bên liên quan để xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 26/5, UBND phường Hồng Hà cho biết, công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đang được phường tích cực thực hiện. Đối với cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà đã bàn giao hơn 98% mặt bằng; cầu Trần Hưng Đạo đã bàn giao hơn 97%.

Đặc biệt, đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, trong quá trình triển khai GPMB, một trong những vấn đề phức tạp nhất là xử lý các căn nhà đang bị cầm cố hoặc thế chấp tại ngân hàng. Để giải quyết bài toán này, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai cơ chế làm việc ba bên (chính quyền - người dân - ngân hàng).

Về nguyên tắc thực hiện, đại diện phường cho biết, các bên liên quan đều làm việc dựa trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật nhưng có sự tạo điều kiện linh hoạt cho công tác GPMB. Ngay cả khi tài sản đang thuộc quyền kiểm soát của ngân hàng, việc di dời để phục vụ dự án công cộng vẫn là yêu cầu bắt buộc và các bên phải chấp hành.

d45.jpg
Khu vực GPMB cầu Trần Hưng Đạo đã gần như hoàn tất việc bàn giao cho chủ đầu tư

Đối với các hộ dân thế chấp nhà tại ngân hàng, UBND phường phối hợp thực hiện cơ chế "chuyển đổi tài sản thế chấp". Cụ thể, phường thực hiện phương án "ghim" lại hồ sơ bồi thường. Khi người dân được bàn giao ô đất tái định cư (ví dụ tại khu vực Thư Lâm), chính quyền sẽ phối hợp để thay đổi tài sản thế chấp từ căn nhà cũ sang ô đất mới. Việc nợ nhiều hay ít và các thủ tục dân sự tiếp theo sẽ do người dân và ngân hàng tự thực hiện dựa trên giá trị tài sản mới được hoán đổi.

Ngoài các trường hợp thế chấp ngân hàng, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc với những tài sản thuộc diện tranh chấp hoặc liên quan các bản án đang được giải quyết.

Đối với những tài sản này, phường trực tiếp làm việc với Tòa án và Viện kiểm sát để có căn cứ pháp lý rõ ràng trước khi thực hiện phá dỡ. "Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các vướng mắc liên quan đến ngân hàng, tòa án và viện kiểm sát đối với các trường hợp này đã được phường giải quyết xong để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng", đại diện phường Hồng Hà thông tin.

Về kết quả cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà là: 293.821,6m2 (253.871,6m2 thuộc quận Tây Hồ trước sáp nhập bàn giao; 39.950m2 thuộc địa giới phường Bồ Đề bàn giao) tương ứng với 886 thửa đất.

Tính đến ngày 17/5/2026, UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban CTGT thành phố 290.212,48m2/293.821,6m2, đạt 98,77%. Phần diện tích còn lại 3.609,12m2 (1,23%) tương ứng với 72 thửa đất nông nghiệp khu vực bãi sông Hồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, tổng diện tích đất thu hồi GPMB trên địa bàn phường Hồng Hà: 44.486,8m2 của 326 hộ gia đình, cá nhân và 9 tổ chức, doanh nghiệp. Đến ngày 15/5/2026, UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD CTGT thành phố Hà Nội diện tích đất đã hoàn thành GPMB là 43.477,5m2/44.486,8m2 (đạt 97,73%).

Trần Hoàng
#Xử lý nhà đất cầm cố ngân hàng #Giải pháp tài sản thế chấp dự án #Quy trình GPMB và tranh chấp đất đai #Chính sách hỗ trợ đền bù và tái định cư #Tiến độ bàn giao mặt bằng xây dựng cầu #GPMB cầu Trần Hưng Đạo #GPMB cầu Tứ Liên #UBND phường Hồng Hà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe