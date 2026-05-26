Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TikToker ‘Tàng keng Ông Trùm’ lĩnh 3 năm tù vì clip chia rẽ vùng miền

Tân Châu

TPO - Từ những đoạn video có nội dung thô tục, kích động chia rẽ vùng miền trên ứng dụng TikTok, hai TikToker đã bị xử lý bằng các hình phạt nghiêm khắc.

Ngày 26/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker “Tàng keng Ông Trùm”) 3 năm tù và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker “Dù Bầu Trời”) 2 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

z7866837024020-f0a3cac75f7a940007ecff5f630d0d1b.jpg
Bị cáo Lê Anh Điệp (phải) và bị cáo Đoàn Quốc Việt tại phiên tòa trưa 26/5.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm truy tố.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo Điệp và Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, do muốn nổi tiếng nhanh trên nền tảng TikTok, Lê Anh Điệp đã nảy sinh ý định tạo ra các video gây sốc để thu hút lượt xem và tương tác.

Ngày 8/10/2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Điệp dùng điện thoại quay hai video có nội dung thô tục, mang tính chất kích động chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Sau khi đăng tải lên TikTok, hai video của Điệp nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, chia sẻ rộng rãi và lọt vào danh sách xu hướng.

Tuy nhiên, nội dung các video clip trên đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, kéo theo hàng trăm video phản bác từ nhiều tài khoản TikTok khác. Phòng CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của cá nhân, tổ chức đề nghị xử lý hình sự chủ tài khoản TikTok “Tàng keng Ông Trùm”.

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Điệp, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và tiếp tục quay thêm hai video với lời thoại mang tính chất chia rẽ vùng miền tương tự rồi đăng tải lên TikTok.

Những video này tiếp tục thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều tranh cãi trái chiều. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của hai TikToker đã tạo điều kiện cho các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng trên không gian mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Tân Châu
#Lê Anh Điệp #Tàng keng ông trùm #Đoàn Quốc Việt #Dù Bầu Trời #TikTok

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe