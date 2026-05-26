TikToker ‘Tàng keng Ông Trùm’ lĩnh 3 năm tù vì clip chia rẽ vùng miền

TPO - Từ những đoạn video có nội dung thô tục, kích động chia rẽ vùng miền trên ứng dụng TikTok, hai TikToker đã bị xử lý bằng các hình phạt nghiêm khắc.

Ngày 26/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker “Tàng keng Ông Trùm”) 3 năm tù và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker “Dù Bầu Trời”) 2 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị cáo Lê Anh Điệp (phải) và bị cáo Đoàn Quốc Việt tại phiên tòa trưa 26/5.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm truy tố.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo Điệp và Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, do muốn nổi tiếng nhanh trên nền tảng TikTok, Lê Anh Điệp đã nảy sinh ý định tạo ra các video gây sốc để thu hút lượt xem và tương tác.

Ngày 8/10/2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Điệp dùng điện thoại quay hai video có nội dung thô tục, mang tính chất kích động chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Sau khi đăng tải lên TikTok, hai video của Điệp nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, chia sẻ rộng rãi và lọt vào danh sách xu hướng.

Tuy nhiên, nội dung các video clip trên đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, kéo theo hàng trăm video phản bác từ nhiều tài khoản TikTok khác. Phòng CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của cá nhân, tổ chức đề nghị xử lý hình sự chủ tài khoản TikTok “Tàng keng Ông Trùm”.

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Điệp, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và tiếp tục quay thêm hai video với lời thoại mang tính chất chia rẽ vùng miền tương tự rồi đăng tải lên TikTok.

Những video này tiếp tục thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều tranh cãi trái chiều. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của hai TikToker đã tạo điều kiện cho các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng trên không gian mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

