Mưu sinh dưới trời nắng nóng bỏng rát

TPO - Dưới nền nhiệt ngoài trời hơn 40 độ C, hơi nóng từ mặt đường đặc quánh nhưng những người lao động ở Thanh Hóa vẫn miệt mài làm việc, mưu sinh giữa trời nắng nóng khốc liệt.
Những lao động bán hàng rong cũng chật vật giữa thời tiết khắc nghiệt. Trên các tuyến phố, nhiều người đội nón lá, che kín mặt, đẩy xe hàng len lỏi dưới nắng. "Mới đầu hè mà nắng gắt quá nên làm việc khó khăn hơn, người dễ mất nước. Chúng tôi phải mặc áo quạt gió hoặc chọn bóng mát để tránh nóng", ông Lê Văn Bình (54 tuổi) cho hay.