Sắp chấm dứt nắng nóng như thiêu đốt ở miền Bắc

TPO - Dự báo từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hà Nội mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ có ít ngày trời mát hơn trước khi đón nắng nóng diện rộng trở lại.

Cụ thể từ chiều tối 27/5, miền Bắc bắt đầu xuất hiện các cơn mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện cục bộ tại một số địa phương, không phải đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi vẫn duy trì cảm giác oi bức.

Trước khi có mưa dông rải rác, ngày 27/5 tiếp tục hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, khu vực vùng núi và trung du từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Sang ngày 28/5, nắng nóng ở miền Bắc giảm nhẹ về cường độ và phạm vi. Trong đó khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng cao nhất còn 35-37 độ C, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 33-35 độ C.

Miền Bắc bắt đầu xuất hiện các trận mưa dông rải rác vào chiều tối 27/5.

Dự báo từ chiều tối 28/5 đến ngày 30/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhờ đó, trong các ngày từ 29-31/5 thời tiết miền Bắc dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 1/6 ,khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại.

Hà Nội tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt vào ngày 27/5 với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngày 28/5, Hà Nội còn nắng nóng 35-37 độ C. Từ chiều tối và đêm 28/5, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, các trận mưa dông xuất hiện sau các đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Trung ngày 27/5, Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 28/5, khu vực Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ khoảng ngày 29/5-31/5, miền Trung hạ nhiệt, chỉ còn nắng nóng cục bộ khoảng 35-36 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày 1/6, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại, riêng duyên hải Nam Trung bộ trong những ngày tới có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới sẽ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.