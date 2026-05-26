Những kỷ lục nắng nóng ở Việt Nam

TPO - Chiều 26/5, nhiệt độ cao nhất Hà Nội hơn 40 độ. Tuy nhiên đây chưa phải là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại Thủ đô và kém xa mức nhiệt cao nhất cả nước từng ghi nhận tại Tương Dương, Nghệ An.

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, bao trùm trên diện rộng. Trong đó Thủ đô Hà Nội và địa phương lân cận liên tiếp 4 ngày qua trở thành nơi nắng nóng nhất cả nước.

Lúc 13h trưa 26/5, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40 độ tại Láng. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay. Nắng nóng còn gay gắt hơn sau lúc 13h. Nhiệt độ cao nhất dự báo vượt ngưỡng 40 độ ở Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Trước đó, hôm qua, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40.7 độ tại Láng, xấp xỉ so với Vĩnh Yên, nơi cách Hà Nội khoảng 40km, trở thành hai khu vực nóng nhất cả nước.

Nhiệt độ cao, kết hợp với độ ẩm trong không khí cùng các điều kiện bê tông, đường nhựa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước thấp đã khiến cả thành phố chìm trong oi bức, ngột ngạt.

Tuy nhiên, so với lịch sử khí tượng đây chưa phải là đợt nắng nóng gay gắt nhất của Thủ đô.

Trong chuỗi số liệu quan trắc, Hà Đông trưa ngày 4/6/2017 trở thành ngày lịch sử khi ghi nhận mức nhiệt cao nhất, lên tới 42.5 độ. Đây cũng là mức nhiệt kỷ lục đến hiện nay của Thủ đô.

Gần đây hơn, ngày 27/4/2024 nhiệt độ tại Láng là 41.5 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào 18 năm trước tại chính điểm đo này, cũng là một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Hà Nội đang chìm trong nắng nóng đặc biệt gay gắt, khó chịu.

Trên phạm vi cả nước, Nghệ An vẫn dẫn đầu về kỷ lục nắng nóng. Ngày 7/5/2023, cũng trong một năm chuyển pha El Nino như năm nay, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tương Dương lên tới 44.2 độ, là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lịch sử Việt Nam. Kỷ lục này vẫn được giữ đến hiện tại.

Đợt nắng nóng những ngày đầu tháng 5/2023 tại Bắc Trung Bộ đến nay vẫn là đợt nắng nóng kỷ lục nhất, gay gắt nhất trong lịch sử quan trắc. Trong đợt nắng nóng này, các kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử Việt Nam liên tục được thiết lập.

Ngày 6/5/2023, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Hồi Xuân, Thanh Hóa là 44.1 độ, cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục 43.3 độ ngày 20/4/2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, kỷ lục này bị phá vỡ ở Tương Dương, Nghệ An.

Hàng loạt các khu vực khác của Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong đợt nắng nóng này như Quỳ Châu (Nghệ An) 43.2 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 43.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 42.3 độ.

Năm 2023 cũng là năm nóng thứ hai trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc là 24,5 độ, chỉ sau năm 2019.

Dự báo mùa hè khốc liệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện tượng ENSO (hiện tượng dao động nhiệt độ bất thường ở vùng xích đạo Thái Bình Dương) sẽ có sự chuyển pha nhanh từ trung tính sang El Nino ngay trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2026 và chuyển sang trạng thái siêu El Nino vào cuối năm nay.

Các nghiên cứu cho thấy, vào những năm El Nino, hầu hết các vùng trên cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường; nắng nóng nhiều hơn và gay gắt hơn; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối.

Điều này có thể khiến miền Bắc, miền Trung hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong mùa hè năm nay. Thời gian kết thúc nắng nóng cũng có thể muộn hơn trung bình nhiều năm.

Nghệ An vẫn là nơi giữ kỷ lục nắng nóng ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất 44.2 độ. Ảnh: người dân miền Trung mặc áo tơi chống nắng ra đồng.

Về đợt nắng nóng hiện tại, dự báo ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ ngày 27/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ ngày 28/5 còn nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.