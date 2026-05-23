Giải cứu kỳ đà vân quý hiếm xuất hiện giữa khu dân cư ở TP. Huế

TPO - Một cá thể kỳ đà vân quý hiếm nặng khoảng 5 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư ở phường Phong Điền (TP. Huế) vừa được người dân phát hiện, giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, tái thả về tự nhiên.

Ngày 23/5, thông tin từ UBND phường Phong Điền cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP. Huế) tiếp nhận, cứu hộ một cá thể kỳ đà vân quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Đại diện cơ quan kiểm lâm tại Huế tiếp nhận cá thể kỳ đà vân do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, tại tổ dân phố Khánh Mỹ (phường Phong Điền), người dân phát hiện một cá thể kỳ đà vân kích thước lớn xuất hiện trong khu dân cư. Nhận biết đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, người dân nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng phối hợp cơ quan chuyên môn tiến hành chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể động vật này. Cá thể kỳ đà vân quý hiếm này có trọng lượng khoảng 5 kg.

Cá thể kỳ đà vân này thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo cơ quan chuyên môn, kỳ đà vân là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định quản lý động vật hoang dã và Công ước CITES.

Qua kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, cơ quan chức năng xác định cá thể kỳ đà vân đủ điều kiện sinh tồn ngoài tự nhiên để tiến hành tái thả về khu vực rừng sâu thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền.