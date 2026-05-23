Khoảnh khắc đàn cò Nhạn quý hiếm xuất hiện trên đồng lúa Đắk Lắk

Ngày 23/5, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh, cho biết: Những ngày qua, có hàng trăm con cò Nhạn (thường gọi là cò Ốc - PV) quý hiếm xuất hiện trên cánh đồng lúa Mỹ Xuân, xã Hòa Thịnh.

Theo ông Phương Văn Lành, tập tính loài này thường di cư theo mùa để tìm thức ăn. Đây không phải là lần đầu tiên cò Nhạn xuất hiện tại xã Hòa Thịnh mà cứ vài năm lại thấy chúng xuất hiện, lần xuất hiện gần nhất trên cánh đồng lúa của xã này là vào tháng 3/2026. Lần này đàn cò Nhạn tiếp tục quay lại tạo nên một khung cảnh thú vị trên cánh đồng lúa của địa phương này.

“Cò Nhạn là loài chim có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB - Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì thế, các hành vi săn, bắt... cò Nhạn sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Chính quyền xã đã đề nghị các thôn, tuyên truyền bà con không được săn bắt cò. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xã xử lý nghiêm”, ông Phương Văn Lành cho hay.

