Khoa học

Cá voi xuất hiện trở lại ở vịnh Nha Trang, lời cảnh báo khẩn

Phùng Quang

TPO - Cá voi Bryde xuất hiện trở lại ở khu vực Hòn Mun, vịnh Nha Trang sau gần một năm được ghi nhận tại khu vực này.

Sáng 26/5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, khoảng 5h50 cùng ngày, lực lượng tuần tra của đơn vị phát hiện cá voi Bryde xuất hiện trở lại tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang. Trước đó, loài cá voi này từng xuất hiện tại khu vực Hòn Mun vào tháng 7/2025.

Cá voi Bryde xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun.

Để đảm bảo an toàn cho cá voi, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị các tổ chức, cá nhân không tiếp cận ở khoảng cách gần, giữ khoảng cách tối thiểu 100m và không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn cá.

Các phương tiện du lịch đường thủy không được tụ tập quanh khu vực có cá voi, đồng thời cần giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi dừng quan sát và không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây ảnh hưởng đến động vật.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cá voi sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp, nên tiếng ồn từ động cơ, loa phát thanh hay thiết bị bay có thể gây rối loạn hành vi và chức năng sinh học của loài.

Người dân, du khách và các đơn vị vận tải du lịch được khuyến cáo nâng cao ý thức bảo vệ động vật biển quý hiếm. Khi phát hiện cá voi hoặc các loài sinh vật biển quý hiếm, người dân cần thông báo cho Ban Quản lý vịnh Nha Trang để phối hợp bảo vệ.

Từ năm 2024 đến nay, vịnh Nha Trang liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện trở lại của nhiều loài sinh vật biển quý hiếm như rùa biển, đàn cá heo hơn 100 con tại khu vực Hòn Dung và cá voi Bryde ở Hòn Mun.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường sinh thái và chất lượng nước tại vịnh Nha Trang đang dần được cải thiện, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của kế hoạch phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030.

#cá voi Bryde #Hòn Mun #vịnh Nha Trang #sinh vật biển quý hiếm

