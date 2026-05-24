Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện nhiều loài gà quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nguyễn Ngọc

TPO - Thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên, Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện của gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía.

Ngày 24/5, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa ghi nhận nhiều đàn gà rừng quý hiếm trong rừng tự nhiên. Các cá thể này được phát hiện thông qua bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của cán bộ Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Những loài được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray gồm gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật IB, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Gà lôi hồng tía thuộc nhóm động vật IIB, đây là nhóm động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ.

2aoboqyzydkypzhuyqq89teyrzinsyd0mhopdyjw.jpg
Gà lôi hồng tía được phát hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

“Đối với các loài thuộc nhóm IB chỉ cần có hành vi săn bắt, bẫy bắt trái phép có thể bị xem xét xử lý hình sự. Mức xử lý cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cá thể, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra. Còn với một số nhóm IIB, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu săn bắt trái phép. Tuy nhiên, trường hợp săn bắt với số lượng lớn, có tính chất tận diệt hoặc buôn bán trái phép vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật”, ông Thủy nói.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, các loài gà quý hiếm này chủ yếu sinh sống trong những cánh rừng già còn giữ được hệ sinh thái nguyên sinh, có tán che dày, độ ẩm cao và ít chịu tác động của con người. Đây cũng là môi trường sống giàu nguồn thức ăn tự nhiên như hạt rừng, côn trùng và nhiều loại quả.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

2aoboqyzydohvcjvnzshluxovrnzfdlc4z9gguj2.jpg
Gà lôi vằn thuộc nhóm IB xuất hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

Nguyễn Ngọc
#Phát hiện loài gà quý hiếm #Bảo vệ đa dạng sinh học #Hệ thống bẫy ảnh tự động #Chương trình quản lý rừng nguy cấp #Vai trò của Vườn quốc gia Chư Mom Ray #gà quý hiếm #Chư Mom Ray #bảo tồn đa dạng #rừng nguyên sinh #phát hiện động vật #bảo vệ rừng #động vật quý hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe