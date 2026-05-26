Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu quan điểm với nghị sĩ Mỹ

TPO - Trao đổi với các nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất sản xuất công nghiệp, không sử dụng lao động cưỡng bức; đề nghị Mỹ xem xét khách quan, công bằng, phù hợp với thực tiễn hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

​Ngày 26/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner - thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm trưởng đoàn.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò của Quốc hội Mỹ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc nghị sĩ, đối thoại giữa các ủy ban chuyên môn và hỗ trợ các chương trình hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Bộ trưởng nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất, lâu dài.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ với đoàn về những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng.

Bộ trưởng đề nghị Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, công bằng, hài hòa lợi ích; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các kênh trao đổi thường xuyên, xây dựng để xử lý phù hợp các vấn đề còn khác biệt, trên tinh thần tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Mỹ, trong đó có Quốc hội Mỹ, để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Các nghị sĩ Mỹ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa Quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội.

Các nghị sĩ Mỹ cho rằng kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương; ghi nhận nỗ lực của hai bên trong trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan, theo hướng cân bằng, phù hợp với lợi ích của cả hai nước.

Về các cuộc điều tra theo Mục 301 của Mỹ liên quan đến vấn đề dư thừa công suất sản xuất công nghiệp và lao động cưỡng bức, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất sản xuất công nghiệp, không sử dụng lao động cưỡng bức; đồng thời đề nghị phía Mỹ xem xét khách quan, công bằng, phù hợp với thực tiễn hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và tăng cường thực thi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thể quan hệ song phương và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nghị sĩ Mỹ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch.

Phối hợp tại các diễn đàn quốc tế

Các nghị sĩ Mỹ khẳng định ủng hộ tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bang, địa phương của Mỹ với các địa phương Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại châu Á - Thái Bình Dương, các điểm nóng khu vực, vấn đề an ninh năng lượng, an ninh hàng hải và hàng không.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; bảo đảm các tuyến hàng hải quốc tế được thông suốt; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Các nghị sĩ Mỹ khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tiếp tục phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.