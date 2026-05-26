Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về cuộc cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước

TPO - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung hàng loạt các luật quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước. Trao đổi về việc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Đây là cuộc cải cách bộ máy tổ chức lớn nhưng đảm bảo cơ bản được các yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn các hoạt động của hệ thống chính trị, không làm ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp".

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị - chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Đảng ủy Quốc hội thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Báo cáo đã được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh khá toàn diện những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển.

Qua kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động, quyết liệt phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ, nhưng yêu cầu tiến độ rất gấp, rất khẩn trương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là đối với 4 nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra, giám sát lần này.

Trong đó, Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc vận hành mô hình chính quyền mới.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung hàng loạt các luật quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước.

Tinh thần phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được triển khai mạnh mẽ theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" đã được thể hiện rõ ràng, nhất quán trong các Luật, Nghị quyết của Quốc hội ban hành vừa qua.

"Có thể khẳng định, đây là cuộc cải cách bộ máy tổ chức lớn nhưng đảm bảo cơ bản được các yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn các hoạt động của hệ thống chính trị, không làm ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để đảm bảo đồng bộ và hiệu lực lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống. Theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là ở cấp xã sau khi sắp xếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan…

"Quốc hội cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, đất đai, tài chính, khoa học công nghệ, dữ liệu, chuyển đổi số. Đồng thời, cũng tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, thực sự có giá trị, thực sự tạo động lực cho phát triển, cho đầu tư", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Tháo gỡ hết những điểm nghẽn thể chế

Nhấn mạnh phía trước còn rất nhiều việc phải làm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả đợt tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là các điểm liên quan đến tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền ba cấp, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan rà soát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật theo hình thức ủy quyền lập pháp trong thời gian qua, đảm bảo hoàn thành trước tháng 3/2027 theo quy định.

Đồng thời, tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai chính quyền ba cấp theo hướng dẫn của Trung ương, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cho phù hợp.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với bố trí sử dụng cán bộ phù hợp theo quy định, cụ thể hóa các khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân, đối với tổ chức đảng, đảng viên cho phù hợp với đối tượng được phân cấp quản lý trong toàn Đảng bộ của Quốc hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ giao Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai ngay ý kiến kết luận, sớm khắc phục những hạn chế Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước…