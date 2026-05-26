Tây Ninh: Thử nghiệm robot lễ tân, AI giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính

TPO - Ngày 26/5, UBND xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh đã ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, đồng thời vận hành thử nghiệm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức. Đây là địa phương cấp xã đầu tiên tại Tây Ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân ngoài giờ hành chính.

Theo UBND xã Long Cang, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã sẽ mở cửa phục vụ người dân từ 17h-19h vào chiều thứ Ba hằng tuần. Mô hình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho công nhân, người lao động và người dân không thể đến làm thủ tục trong giờ hành chính có thêm khung thời gian thuận tiện để giải quyết hồ sơ.

Điểm nhấn của mô hình là việc đưa vào vận hành đồng bộ các giải pháp công nghệ gồm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ. Trong đó, robot lễ tân được tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên và hướng dẫn người dân đến đúng quầy xử lý hồ sơ.

Trong khi đó, AI Kiosk hỗ trợ người dân tra cứu kết quả giải quyết thủ tục, điền tờ khai trực tuyến và giải đáp các thắc mắc chỉ với vài thao tác chạm trên màn hình. Hệ thống trợ lý AI dành cho cán bộ, công chức được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ, tổng hợp dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân và cán bộ thử nghiệm mô hình ứng dụng AI. Ảnh: Cẩm Tú.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Nhân Duy - Bí thư Đảng ủy xã Long Cang - cho biết địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Duy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định rõ phương châm: “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự cải tiến quy trình và tối ưu hóa hiệu suất của đội ngũ cán bộ, công chức làm trọng tâm; lấy công nghệ hiện đại làm đòn bẩy để bứt phá. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động”.

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Cẩm Tú.

Bí thư Đảng ủy xã Long Cang cho rằng việc ra mắt mô hình không chỉ dừng lại ở thử nghiệm công nghệ mới mà còn là tuyên bố về quyết tâm chính trị của địa phương trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ đời sống người dân.

Theo đó, mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ với khẩu hiệu “Long Cang tăng ca - Phục vụ tối đa” thể hiện tinh thần “hết việc chứ không hết giờ” của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.

“Chúng tôi chấp nhận làm thêm giờ để giải quyết triệt để hồ sơ, giúp người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động không phải nghỉ việc hay đi lại nhiều lần khi làm thủ tục”, ông Duy nói.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Long Cang, đây là bước chuyển từ mô hình "một cửa truyền thống" sang "một cửa thông minh, hiện đại", trong đó công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng cán bộ chứ không thay thế con người.

“Ngay cả người lớn tuổi hay người không rành công nghệ cũng có thể dễ dàng sử dụng”, ông Duy cho hay.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, trợ lý AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tổng hợp thông tin, chuẩn hóa quy trình xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đảm bảo dữ liệu minh bạch, chính xác.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng ủy xã Long Cang cũng nhìn nhận việc vận hành thử nghiệm mới chỉ là bước khởi đầu. Ông Duy yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải quán triệt quan điểm “công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là yếu tố quyết định”, tuyệt đối không được phụ thuộc vào máy móc.

Ông Duy cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp để thường xuyên cập nhật biểu mẫu, quy trình mới; ghi nhận phản hồi thực tế của người dân nhằm hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn thử nghiệm.

“Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân trở thành một công dân số, biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay tại cơ sở”, ông Duy khẳng định.