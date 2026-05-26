Phó Thủ tướng: Không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào

TPO - Nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Xử lý chủ đầu tư, địa phương không thực hiện đúng tiến độ

Sáng 26/5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) - chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tăng trưởng nguồn điện là yêu cầu bắt buộc, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện cho phát triển khoa học, công nghệ, các trung tâm dữ liệu ngày càng lớn và đòi hỏi nguồn điện sạch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP.

Thời gian qua, một số dự án năng lượng, điện trọng điểm triển khai chậm tiến độ; có dự án chưa thực hiện đúng kế hoạch và định hướng của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dẫn đến nguy cơ không đáp ứng tiến độ đề ra.

Vì vậy, lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty cần tập trung rà soát tình hình triển khai, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương và Chính phủ, không để các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng tiếp tục chậm tiến độ.

Tại cuộc họp, Bộ Công Thương kiến nghị khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm bảo đảm tính khả thi, lập danh mục các dự án điện cấp bách để triển khai ngay, đặc biệt là các dự án nguồn điện nền tại các trung tâm phụ tải lớn; xây dựng khung giá phát điện hợp lý; triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng, điện tiết kiệm và hiệu quả…

Qua rà soát tình hình triển khai các dự án điện quy mô lớn, cấp bách và Quy hoạch điện VIII, các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, nếu không có giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ thì nguy cơ thiếu điện là rất lớn; cần nghiên cứu bổ sung chế tài để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các chủ đầu tư và địa phương không thực hiện dự án điện đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.

Không được để chậm

Ghi nhận sự chủ động của các bộ, ngành, doanh nghiệp trong đề xuất các giải pháp, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, việc đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… "Đây là nhiệm vụ hết sức đặc biệt, quan trọng, mang tính chiến lược, cấp bách, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước", ông Phạm Gia Túc nói.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII như: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ kéo dài, thủ tục đầu tư còn rườm rà, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn xảy ra…

Nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, thời gian tới, Bộ Công Thương phải thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng.

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về việc chậm triển khai các giải pháp làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội…

"Chúng ta không được để chậm, nếu cần thì phải có cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai sớm, nhanh, vượt tiến độ các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án trọng điểm", Phó Thủ tướng Thường trực cho hay.