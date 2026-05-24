Vì sao khách đi metro phải thoát khỏi ga trong 4 phút nếu có sự cố?

Lộc Liên

TPO - Bộ Xây dựng đang tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị loại hình metro, trong đó quy định hành khách phải rời khỏi khu vực chờ tàu trong 4 phút khi có sự cố là một trong những điểm đáng chú ý.

Theo dự thảo, các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, mất điện hoặc sự cố xảy ra trong không gian ngầm đòi hỏi việc sơ tán hành khách phải được thực hiện trong thời gian rất ngắn nhằm hạn chế rủi ro. Cụ thể, thời gian hành khách rời khỏi khu vực ke ga - nơi chờ tàu - trong tình huống khẩn cấp không được vượt quá 4 phút.

Bên cạnh đó, thời gian sơ tán từ vị trí xa nhất trong nhà ga đến khu vực an toàn tối đa là 6 phút, trừ trường hợp có phân tích kỹ thuật chứng minh điều kiện an toàn có thể được duy trì lâu hơn.

Để đáp ứng yêu cầu này, số lượng cổng soát vé tự động và hệ thống lối ra vào nhà ga phải được tính toán phù hợp nhằm tránh ùn tắc khi xảy ra sự cố.

Thời gian hành khách rời khỏi khu vực ke ga - nơi chờ tàu - trong tình huống khẩn cấp không được vượt quá 4 phút. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Dự thảo cũng đưa ra giới hạn đối với thiết kế không gian bên trong ga và hầm nhằm giảm nguy cơ hành khách mất phương hướng hoặc bị mắc kẹt. Theo đó, chiều dài tối đa của hành lang cụt không được vượt quá 25 m, ngoại trừ trường hợp có bổ sung các giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt như thông gió khẩn cấp, đèn chỉ dẫn thoát nạn hoặc hệ thống chữa cháy tự động.

Đối với tình huống mất điện hoàn toàn, hệ thống điện dự phòng của metro phải đủ khả năng duy trì hoạt động tối thiểu trong 45 phút cho các hạng mục thiết yếu như chiếu sáng khẩn cấp, thông gió, điều khiển cửa và hệ thống phát thanh.

Hệ thống thông gió khẩn cấp cũng phải được thiết kế bảo đảm hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao để phục vụ công tác cứu hộ và sơ tán.

Ngoài yêu cầu về an toàn, dự thảo quy chuẩn cũng bổ sung nhiều nội dung nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho người khuyết tật và các nhóm hành khách cần hỗ trợ.

Theo đó, tại mỗi nhà ga metro phải bố trí ít nhất một cổng soát vé dành cho người gặp khó khăn khi tiếp cận, với chiều rộng lối đi không nhỏ hơn 0,9 m. Bên trong nhà ga cũng phải có các biển báo, dấu hiệu cảnh báo dễ nhận biết dành cho nhóm hành khách này.

Trên tàu metro, đơn vị vận hành phải bố trí khu vực riêng cho người gặp khó khăn khi tiếp cận, kèm theo tay vịn và thiết bị cố định xe lăn. Các vị trí này đồng thời phải có biển chỉ dẫn rõ ràng để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng...

