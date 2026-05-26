Tiêu thụ điện tiếp tục lập kỷ lục, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

TPO - Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã khiến lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục mới trong ngày 25 và cả 26/5. Dự báo ngày 26/5 phụ tải miền Bắc có thể vượt 30.000 MW, mức cao chưa từng có trong lịch sử vận hành.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), cập nhật đến 17h00 ngày 25/5, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h40) đạt 55.196 MW. Công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với ngày 15/5. Công suất tại miền Trung, Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36–40°C, có nơi trên 40°C; khu vực Hà Nam và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37–39°C. Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 27–28/5.

NSMO dự báo ngày 26/5 công suất cực đại hệ thống điện quốc gia có thể đạt 55.519 MW, trong đó miền Bắc có thể vượt mốc 30.134 MW vào cao điểm tối lúc 22h. Mức phụ tải này cao hơn xấp xỉ 7.000 MW so với thời điểm trước đợt nắng nóng. Sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện Quốc gia dự kiến là 1188 triệu kW, trong đó miền Bắc: 610 triệu kW, miền Trung: 107 triệu kW, miền Nam: 470 triệu kWh.

Để bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô, NSMO tiếp tục duy trì huy động các tổ máy chạy LNG với tổng công suất hơn 3.000 MW gồm Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3. Đồng thời, các tổ máy chạy dầu FO tại Ô Môn I cũng tiếp tục được huy động nhằm bảo đảm đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia.

Theo NSMO, chiến lược huy động các nguồn điện LNG và nguồn chạy dầu không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao mà còn giúp chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện, đặc biệt tại khu vực miền Trung, qua đó tối ưu vận hành cho toàn bộ mùa khô năm 2026.

“Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới”, NSMO khuyến nghị .

Điện tiêu thụ của miền Bắc và Hà Nội lập kỷ lục mới

Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do tổng công ty quản lý (không bao gồm Hà Nội) trong những ngày qua liên tục duy trì ở mức rất cao. Công suất cực đại (Pmax) ngày 23/5 đạt 18.666 MW; ngày 24/5 đạt 18.387 MW. Đến 22h30 ngày 25/5, công suất cực đại toàn miền Bắc lập kỷ lục mới khi đạt 20.471,92 MW - vượt mức đỉnh cao nhất của năm 2025 từng ghi nhận vào ngày 4/8/2025 với 18.983,9 MW.

Không chỉ công suất cực đại tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ cũng lần đầu tiên vượt mốc 400 triệu kWh/ngày. Cụ thể, ngày 25/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn miền Bắc đạt 418,503 triệu kWh, cao hơn đáng kể so với mức sản lượng cao nhất của năm 2025 là 393,090 triệu kWh ghi nhận ngày 4/8/2025.

Trước diễn biến phụ tải tăng cao, EVNNPC đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13h–15h và 20h–23h nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Để vừa giảm chi phí tiền điện, vừa hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa nắng nóng, EVNNPC khuyến cáo khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26–27°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) đạt 6.203MW vào lúc 21h30 ngày 25/5. Đây là mức cao nhất trong lịch sử vận hành hệ thống điện Thủ đô, tăng 3,5% so với công suất đỉnh năm 2025 là 5.992MW. Cùng ngày, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 125,87 triệu kWh, tăng gần 2,5% so với mức cao nhất của năm 2025 là 122,84 triệu kWh.

“EVNHANOI đã tăng cường 100% quân số trực vận hành, duy trì chế độ ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý các phát sinh trên lưới điện. Tổng công ty cũng chủ động theo dõi sát diễn biến phụ tải, tăng cường kiểm tra hệ thống, kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô”, EVNHANOI cho hay và khuyến nghị khách hàng cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia và các chuyên gia ngành điện, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện liên tục lập kỷ lục mới trong mùa nắng nóng năm 2026, “bộ đôi” tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà đang được đánh giá là giải pháp quan trọng góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Số liệu của NSMO cho thấy, nguồn điện mặt trời hiện đóng góp khoảng 8–10% tổng công suất huy động của hệ thống điện. Riêng điện mặt trời mái nhà được huy động trung bình khoảng 40–50 triệu kWh/ngày từ đầu mùa khô đến nay.

Các chuyên gia cho rằng, điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp hộ gia đình giảm áp lực hóa đơn tiền điện trong mùa cao điểm mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn “xanh” như ESG, CBAM trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Cùng với đó, việc phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) sẽ là giải pháp hiệu quả trong giai đoạn 2026 – 2027, góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững.

Được biết, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ sửa đổi các cơ chế liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp đầu tư và sử dụng điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cùng với phát triển điện mặt trời mái nhà, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tiếp tục được xem là giải pháp thiết thực nhằm giảm áp lực cung ứng điện trong mùa nắng nóng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.