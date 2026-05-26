Lần đầu tiên, Việt Nam lọt Top 10 cường quốc sản xuất thép lớn nhất thế giới

Ngày 22/5/2026, Hiệp hội Thép thế giới (Worlsteel) công bố danh sách các quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất. Theo đó, Việt Nam lần đầu tiên lọt Top 10 “cường quốc” sản xuất thép thô lớn nhất thế giới.

Cụ thể, trong tháng 4/2026, Worldsteel ước tính sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, Việt Nam đã vượt qua Italia để lọt Top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu công bố của Worldsteel (worldsteel.org)

Iran, quốc gia trong Top 10 từ tháng 2/2026 trở về trước, đã tụt xuống vị trí thứ 12 với 1,8 triệu tấn. Điều này do 2 nhà máy thép của Iran gồm Khuzestan và Mobarakeh bị Israel ném bom, làm tê liệt ngành công nghiệp thép Iran. Với tình hình cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có hồi kết, vị thế Top 10 cường quốc sản xuất thép cả năm 2026 sẽ thuộc về Việt Nam.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường.

Tăng trưởng thép thô của Việt Nam từ 1991 – 2025 (Hiệp hội Thép Việt Nam)

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong tự chủ sản xuất được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng. Nhiều khu liên hợp sản xuất thép quy mô lớn, hiện đại được đầu tư, đi vào hoạt động như Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, tiên phong sản xuất các loại thép khó, chất lượng cao như thép cơ khí chế tạo, thép tanh bố lốp ô tô, thép dây hàn, thép làm lò xo, ốc vít, thép làm cẩu, dự ứng lực, đặc biệt là thép thanh ray đường sắt cao tốc, thép hình.

Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, Top 11 thế giới. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát đóng góp lớn nhất với 11 triệu tấn, tương đương 44,7%. Tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vnsteel), Formosa,…

Năm 2026, sản lượng thép thô của Tập đoàn Hòa Phát dự kiến đạt trên 14 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2025, củng cố vị thế Top 10 cường quốc sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam. Dự kiến năm 2027, sản lượng của Hòa Phát đạt 18 triệu tấn thép.

Hiện Hòa Phát sản xuất được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu, sản xuất các loại thép cơ khí chế tạo phục vụ cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, năng lượng, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp quốc phòng. Nhà máy ray đường sắt cao tốc của Hòa Phát sẽ xuất xưởng sản phẩm chất lượng tương đương với thế giới vào đầu năm 2027, phục vụ mục tiêu xây dựng hệ thống đường sắt do người Việt Nam làm chủ mà Đảng và Chính phủ đề ra.