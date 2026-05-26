Đà Nẵng 'mở đường băng' đón nguồn lực tài chính toàn cầu

TPO - Hơn 30 quỹ đầu tư quốc tế đang quản lý tổng vốn khoảng 5 tỷ USD hội tụ tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 mở ra kỳ vọng khơi thông dòng vốn cho start-up Việt. Với cách tiếp cận mới, Đà Nẵng đang định vị điểm đến kết nối đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nơi start-up tiếp cận nguồn lực tài chính toàn cầu và tăng tốc vươn ra thị trường quốc tế.

Cầu nối start-up với dòng vốn toàn cầu

Ngày 26/5, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng 120 chuyên gia và 62 start-up tham gia gọi vốn trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, Web3, blockchain, fintech, AI…

DAVAS 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư, quản lý tổng nguồn vốn khoảng 5 tỷ USD. Ảnh: Giang Thanh.

Điểm đáng chú ý tại DAVAS năm nay không chỉ là số lượng nhà đầu tư, mà là quy mô dòng vốn mà các quỹ này mang đến. Theo Ban tổ chức, hơn 30 quỹ tham gia diễn đàn đang quản lý tổng nguồn vốn khoảng 5 tỷ USD - một nguồn lực tài chính đáng kể đối với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn được kỳ vọng trở thành “cầu nối” quan trọng, giúp start-up địa phương, trong nước và quốc tế tiếp cận trực tiếp với dòng vốn công nghệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu.

“Đà Nẵng không lựa chọn con đường phát triển bằng lợi thế ngắn hạn, mà lựa chọn xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, nơi các ý tưởng mới được nuôi dưỡng, công nghệ mới được thử nghiệm và các doanh nghiệp tiên phong được tạo điều kiện để bứt phá”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định

Từ định hướng này, thành phố không chỉ dừng ở việc “mời gọi vốn”, mà chủ động thiết kế một hệ sinh thái đủ năng lực hấp thụ dòng vốn. Đà Nẵng cũng tập trung các nguồn lực để thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế, những start-up có khả năng gọi vốn, mở rộng thị trường, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị.

“DAVAS 2026 không chỉ hướng đến việc kết nối dòng vốn đầu tư, mà còn tập trung nâng cao năng lực nội tại cho cộng đồng start-up địa phương. Một start-up muốn đi xa cần nhiều hơn một khoản đầu tư, đó là một hệ sinh thái biết đồng hành, hỗ trợ và tạo cơ hội phát triển dài hạn”, ông Bửu nhấn mạnh.

Ở góc độ chính sách, ông Phạm Hồng Quất - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ - cho rằng diễn đàn đóng vai trò như một “nút giao” giữa nhiều yếu tố trong hệ sinh thái. “Đây là không gian đối thoại chính sách, thị trường, công nghệ, nơi các start-up tìm thấy người đồng hành, các nhà đầu tư tìm thấy giá trị tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam và những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng”, ông Quất nói.

Bệ phóng cho các "kỳ lân số"

Bà Trần Hà My - Nhà sáng lập, Chủ tịch Danang Fintech Lab - cho biết, Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành bệ phóng cho các doanh nghiệp công nghệ tầm cỡ thế giới và các kỳ lân số vào năm 2035.

Địa phương đang đi đầu trong việc triển khai các cơ chế thử nghiệm số và khung thử nghiệm pháp lý đa lĩnh vực. Cơ chế này giúp kết hợp khoa học công nghệ với các quy chế thử nghiệm thực tế.

“Với nền tảng là hệ sinh thái năng động và kết nối chặt chẽ trong mạng lưới quốc gia cùng các chính sách thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và nguồn lực chất lượng cao, Đà Nẵng đang mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư và nhà phát triển công nghệ, đồng sáng tạo để xây dựng một trung tâm công nghệ tài chính thế hệ mới”, bà My nói.

Đây là cơ hội cho các start-up tiếp cận dòng vốn đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới như: Web3, Blockchain, AI, Fintech...

Ông Guley Sergey Nikolaevich - Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga - nhìn nhận Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung của Việt Nam, điểm hội tụ của AI, chuyển đổi số và công nghệ tài chính và Trung tâm tài chính quốc tế mới của Việt Nam trong tương lai.

Đại diện Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga mong muốn thúc đẩy kết nối các quỹ đầu tư quốc tế và hệ sinh thái BRICS (Liên minh các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới) với Đà Nẵng. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác là phát triển AI, công nghệ tài chính và chuyển đổi số; logistics, cảng biển và xuất nhập khẩu; hợp tác nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn…

“Chúng tôi cũng mong muốn đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc xây dựng DAVAS trở thành một diễn đàn quốc tế thường niên có tầm ảnh hưởng trong khu vực châu Á, điểm đến của dòng vốn đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ mới”, ông Guley Sergey Nikolaevich nói.