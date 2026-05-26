Miền Bắc nóng như đổ lửa, điện tiêu thụ liên tục lập kỷ lục

TPO - Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, đẩy phụ tải hệ thống liên tiếp lập kỷ lục mới. Dự báo trong ngày 26/5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia có thể đạt 55.519 MW.

Phụ tải liên tục lập kỷ lục

NSMO cho biết, chỉ trong vài ngày nắng nóng, hệ thống điện đã liên tục ghi nhận các mức tiêu thụ chưa từng có. Bắt đầu từ ngày 24/5, công suất cực đại toàn quốc đạt 48.729 MW vào lúc 21h50, trong khi sản lượng tiêu thụ điện cả nước lên tới 1,044 tỷ kWh.

Đáng chú ý, công suất cực đại miền Bắc tăng lên 26.595 MW lúc 22h15, dù đây là ngày Chủ nhật, thời điểm phụ tải thường thấp hơn nhiều so với ngày làm việc bình thường. Mức tiêu thụ này vượt 176 MW so với kỷ lục được thiết lập ngày 15/5 và là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Sang ngày 25/5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh dưới tác động của nền nhiệt cao. Riêng miền Bắc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới với 27.955 MW, tăng 5,8% so với mức đỉnh ghi nhận giữa tháng 5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ phổ biến 36-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ phổ biến ở mức 37-39 độ C. Đợt nắng nóng này dự kiến kéo dài tới khoảng ngày 27-28/5.

﻿ Công suất và sản lượng điện tiêu thụ ở khu vực miền Bắc liên tục lập kỷ lục.

Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp nhiệt từ bê tông, mặt đường và các tòa nhà kính khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt 50 độ C. Tình trạng oi nóng kéo dài cả ban đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng đột biến, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm tối.

Trên cơ sở diễn biến thời tiết hiện nay, NSMO dự báo trong ngày 26/5, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia có thể lên tới 55.519 MW. Riêng miền Bắc có khả năng lần đầu vượt ngưỡng 30.134 MW vào cao điểm tối lúc 22h, cao hơn khoảng 7.000 MW so với thời điểm trước khi xảy ra đợt nắng nóng.

Theo ghi nhận của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do đơn vị quản lý (không bao gồm Hà Nội) liên tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày qua.

Riêng ngày 25/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn miền Bắc đạt khoảng 418,5 triệu kWh, vượt đáng kể mức kỷ lục khoảng 393 triệu kWh ghi nhận ngày 4/8/2025. Điều này tạo áp lực rất lớn lên công tác vận hành hệ thống điện cũng như bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2026.

Điều chỉnh phụ tải trong trường hợp thiếu điện cục bộ

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - cho biết, trước nguy cơ phụ tải tăng đột biến, EVNNPC đang phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh xây dựng nhiều kịch bản điều chỉnh phụ tải từ 5-30% trong trường hợp xảy ra thiếu điện cục bộ.

Ngoài ra, EVNNPC cũng phối hợp với các nhà máy thủy điện nhỏ điều chỉnh giờ phát điện phù hợp với khung cao điểm mới, bổ sung thêm khoảng 2.000-3.000 MW vào các khung giờ buổi tối. Các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được đẩy mạnh nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Một số nhà hàng tại khu vực đường Hoàng Quán Chi (phường Dịch Vọng, TP Hà Nội) đột ngột mất điện vào trưa 26/5.

Tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết đang mở rộng chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tới nhóm khách hàng sử dụng từ 500.000 kWh/năm. Đến nay, đã có hơn 1.000 khách hàng tham gia với khả năng dịch chuyển khoảng 100 MW công suất phụ tải.

Cùng với đó, EVNHANOI ký cam kết với hơn 230.000 khách hàng thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, sản xuất và thương mại dịch vụ nhằm thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải, nhằm bảo đảm điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân.

Để bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm, NSMO đang tiếp tục huy động mạnh các nguồn điện LNG với tổng công suất hơn 3.000 MW từ các nhà máy Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3. Đồng thời, các tổ máy chạy dầu mazut tại Ô Môn I cũng được huy động để tăng công suất khả dụng cho hệ thống.

Tại Hà Nội, một vài hộ gia đình đã có lúc bị mất điện vào giữa trưa ngày 26/5. NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.