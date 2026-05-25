Cơ hội nào để hệ sinh thái tài sản số Việt Nam bứt phá?

TPO - Trong bối cảnh hành lang pháp lý dần được định hình, hệ sinh thái tài sản số Việt Nam được đánh giá đang bước vào giai đoạn bản lề, các chuyên gia cho rằng cơ hội bứt phá đến từ sự kết hợp giữa cơ chế thử nghiệm linh hoạt, dòng vốn quốc tế và năng lực công nghệ nội địa.

Ngày 25/5, tại Đà Nẵng, Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 chính thức diễn ra, quy tụ các chuyên gia, nhà khởi nghiệp, quỹ đầu tư… hàng đầu trong lĩnh vực Web3 ở khu vực cũng như trên thế giới.

Chương trình tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính, gồm: hạ tầng Web3 Việt Nam, tương lai của tiền tệ và Stablecoin (tiền mã hóa ổn định), mã hóa tài sản và RWA (số hóa tài sản thực).

Theo ông Phạm Bảo Long - Nhà sáng lập sqrDAO, Cộng đồng nhà phát triển Web3 hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á, hệ sinh thái Web3 ở nước ta đang chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng khi hạ tầng thể chế đang dần được định hình.

“Những nhà phát triển trong giai đoạn tiếp theo cần am hiểu cùng lúc ba yếu tố - chính sách, hạ tầng kỹ thuật và dòng vốn, để có thể xây dựng sản phẩm và tăng trưởng trong dài hạn cùng thị trường”, ông Long nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhìn nhận để kiến tạo một hệ sinh thái Web3 thực sự bứt phá, Việt Nam cần giải quyết hài hòa ba bài toán cốt lõi: tối ưu hóa thể chế thử nghiệm, phát triển hạ tầng đô thị đáng sống cho nhân tài và thu hút dòng vốn thông qua các mô hình đột phá.

Theo ông Oscar Njuguna - Trưởng ban Thành viên, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC-DN), Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không chỉ là một hành lang pháp lý mới, mà còn là cổng kết nối chiến lược nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ nền kinh tế vĩ mô.

Mô hình VIFC được cấu trúc theo định hướng "một trung tâm, hai thành phố" bao gồm TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong đó, khung pháp lý tối cao sẽ được thống nhất ở cấp Trung ương, trong khi các chính sách ưu đãi đặc thù sẽ được linh hoạt áp dụng ở cấp địa phương.

Chuyên gia này cho hay môi trường pháp lý này được vận hành dựa trên cơ sở Nghị quyết 222 của Quốc hội, cho phép kiến tạo một cơ chế sandbox linh hoạt. Một trong những điểm cốt lõi và độc đáo nhất của VIFC là chính sách giải phóng quyền sở hữu doanh nghiệp và tự do lưu chuyển ngoại tệ.

“VIFC-DN cũng đang nghiên cứu áp dụng mô hình ươm tạo và tăng tốc từ các trung tâm tài chính lớn, kết hợp thành lập một quỹ khởi nghiệp để hỗ trợ các vòng gọi vốn và hỗ trợ các nhà phát triển đóng gói dự án đủ tiêu chuẩn tiếp cận nguồn vốn quốc tế”, ông Oscar nói.

Là nhà sáng lập đưa Sky Mavis từ một công ty khởi nghiệp Việt Nam vươn tầm thành một kỳ lân công nghệ toàn cầu, ông Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh đối với các dự án Web3 quy mô lớn, tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường là yếu tố sống còn.

Ông Nguyễn Thành Trung (Founder và CEO Sky Mavis) chỉ ra những rào cản đối với các start-up trong lĩnh vực công nghệ mới.

Dù các kỹ sư Việt Nam có năng lực công nghệ và tốc độ phát triển sản phẩm rất nhanh, doanh nghiệp vẫn cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia quốc tế để hoàn thiện mô hình vận hành toàn cầu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện tại vẫn là thủ tục cấp thị thực (visa) cho nhân sự nước ngoài.

Ông Trung cũng thẳng thắn chỉ ra rằng các start-up trong lĩnh vực công nghệ mới gặp khó về quy trình thành lập doanh nghiệp và tối ưu hóa các nguồn lực để sẵn sàng mở rộng quy mô toàn cầu do các giới hạn pháp lý trong nước.