Giải mã ca xuất huyết ruột non bí ẩn nhờ ‘mắt thần AI’

TPO - Không cần phẫu thuật hay can thiệp xâm lấn, viên nang nội soi tích hợp AI giúp bác sĩ phát hiện nhanh các ổ chảy máu nằm sâu trong ruột non. Nhiều ca xuất huyết tiêu hóa kéo dài được giải mã nhờ công nghệ như “mắt thần”.

Ngày 26/5, BS-CKII Trương Thị Ái Phương, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, tại đây đã ứng dụng thành công kỹ thuật nội soi viên nang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán các trường hợp xuất huyết tiêu hóa phức tạp liên quan ruột non – khu vực vốn được xem là “vùng mù” trong thực hành lâm sàng do rất khó tiếp cận bằng các phương pháp nội soi truyền thống.

Theo đó, các bác sĩ đã phát hiện và điều trị thành công cho hai trường hợp chảy máu ruột non kéo dài, từng đi khám nhiều nơi nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân N.T.K.C. (56 tuổi), nhập viện trong tình trạng tiêu máu đỏ tươi kéo dài, tái phát nhiều lần. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị ở nhiều cơ sở y tế, thậm chí từng phải phẫu thuật cắt một đoạn ruột do xuất huyết tiêu hóa nhưng bệnh vẫn không dứt.

Nội soi viên nang tích hợp AI đang tạo ra bước tiến mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tiêu hóa (ảnh minh họa)

Tại khoa Nội Tiêu hóa, bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi viên nang nhằm khảo sát toàn bộ ruột non. Kết quả cho thấy bệnh nhân có nhiều ổ loét rải rác khắp chu vi ruột non gây hẹp lòng ruột. Đặc biệt, hệ thống ghi nhận hình ảnh máu đang chảy trực tiếp tại đoạn hồi tràng – vị trí mà các phương pháp nội soi thông thường rất khó tiếp cận.

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định, người bệnh bị viêm ruột mạn tính phức tạp gây chảy máu, hẹp ruột và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu chẩn đoán muộn. Sau khi được xác định đúng nguyên nhân, bệnh nhân nhanh chóng được điều trị bằng thuốc sinh học thế hệ mới. Hiện tình trạng sức khỏe người bệnh đã ổn định, đáp ứng điều trị tích cực.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân L.V.M. (45 tuổi) nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa, đi tiêu phân đen kéo dài. Dù ông M. đã được nội soi dạ dày và đại tràng nhưng chưa phát hiện tổn thương. Sau thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định nội soi viên nang khảo sát sâu ruột non. Hệ thống ghi nhận tình trạng loét đa ổ ở đoạn hồi tràng kèm dị sản mạch máu tại hỗng tràng – nguyên nhân gây xuất huyết kéo dài cho bệnh nhân. Sau khi được điều trị theo phác đồ, bệnh nhân hết xuất huyết tiêu hóa, sức khỏe bình phục tốt.

BS-CKII Trần Kinh Thành, phó khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, chảy máu ruột non là một trong những thách thức lớn trong lĩnh vực tiêu hóa, do ruột non có cấu trúc dài, vị trí sâu khiến việc tiếp cận và chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh loét đoạn hỗng – hồi tràng và tình trạng xuất huyết tiêu hóa trong lòng ruột non được camera viên nang nội soi ghi lại

Công nghệ tiên tiến của nội soi viên nang tích hợp AI cho phép ghi lại hình ảnh toàn bộ ruột non. Người bệnh chỉ cần nuốt một viên nang chứa camera siêu nhỏ. Trong quá trình di chuyển tự nhiên theo nhu động tiêu hóa, thiết bị sẽ ghi lại hàng chục nghìn hình ảnh bên trong đường ruột và truyền dữ liệu ra bên ngoài để bác sĩ phân tích.

Phương pháp này không cần can thiệp xâm lấn, an toàn, hiệu quả giúp bác sĩ phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác, rút ngắn thời gian chẩn đoán và tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh. AI hoạt động như một “trợ lý số”, hỗ trợ bác sĩ đọc nhanh khối lượng hình ảnh khổng lồ thu được từ viên nang. Công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phân tích, tăng khả năng phát hiện tổn thương nhỏ và hạn chế nguy cơ bỏ sót bệnh lý.

Việc kết hợp nội soi viên nang với AI được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận mới cho các bệnh lý tiêu hóa khó, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa không rõ nguyên nhân, bệnh lý nguy hiểm ở ruột non, dị sản mạch máu hay các tổn thương viêm loét nhỏ nằm sâu trong đường tiêu hóa.