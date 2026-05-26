Lấy ý kiến về việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố

Tổ dân phố tại Hà Nội và TPHCM có từ 700 hộ gia đình

Ngày 26/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Quy mô số hộ gia đình, Nghị định nêu rõ, ở TP. Hà Nội và TPHCM, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên.

Lấy ý kiến nhân dân về việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên;

Vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên.

Với vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Vùng Đông Nam bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên; và vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Căn cứ nguyên tắc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã xây dựng Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của Nhân dân để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phù hợp

Nghị định cũng quy định trình tự giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.

Cụ thể, với trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố, UBND cấp xã xây dựng tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tờ trình về việc giải thể thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét ban hành Nghị quyết về giải thể thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Về trường hợp đổi tên thôn, tổ dân phố, UBND cấp xã sẽ lập phương án, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên thôn, tổ dân phố; tên của thôn, tổ dân phố sau khi đổi tên.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Tương tự với trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, UBND cấp xã sẽ lập phương án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, UBND đặc khu sẽ thực hiện trình tự xây dựng hồ sơ, lấy ý kiến nhân dân và xem xét, ban hành Quyết định về việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố hoặc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có trên địa bàn.