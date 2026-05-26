Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt

TPO - Diện mạo của Jennie tại show thời trang Chanel ở Seoul khiến mạng xã hội bùng nổ. Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, cũng như phong cách thời trang ấn tượng của nữ rapper BlackPink.
Sáng 26/5, Jennie tham dự sự kiện trưng bày ảnh cho show diễn bộ sưu tập Métiers d’Art 2026 của Chanel, được tổ chức tại bảo tàng nghệ thuật Pompidou Center Hanwha ở Yeouido, Seoul, Hàn Quốc.
Ngay khi vừa xuất hiện, nữ rapper BlackPink lập tức thành tâm điểm chú ý với thần thái tự tin cùng vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Thiết kế bodysuit cổ khoét sâu phối cùng quần suông cạp cao đính hàng cúc vàng giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, vừa có nét quyến rũ mà vẫn giữ được thần thái sang trọng. Trong cuộc phỏng vấn bên lề, Jennie cho biết trang phục mới của cô là sự kết hợp giữa suit (Âu phục) và swimsuit (đồ bơi), pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.
Bộ đồ còn bao gồm áo blazer đồng bộ, giày cao gót mũi nhọn và túi xách kem đốm đen. Tông đen chủ đạo mang đúng tinh thần “tailoring” của Chanel, tức là cảm giác sang, gọn, sắc nét như đồ suit cao cấp. Đây cũng là phong cách đặc trưng của phụ nữ Pháp nhẹ nhàng, thời thượng và tối giản.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi đỏ, kết hợp với kiểu tóc lượn sóng bồng bềnh hơi hướm Hollywood cổ điển. Phụ kiện, gồm vòng tay và bông tay vàng phối với đá, hoàn toàn ăn nhập với trang phục.
Ngô Thanh Vân cũng là khách mời của Chanel. Trang phục, trang điểm và làm tóc của nữ diễn viên đậm chất cổ điển, quý bà.