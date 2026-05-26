Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt

Tú Oanh

TPO - Diện mạo của Jennie tại show thời trang Chanel ở Seoul khiến mạng xã hội bùng nổ. Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, cũng như phong cách thời trang ấn tượng của nữ rapper BlackPink.

j4.jpg
j6.jpg
Sáng 26/5, Jennie tham dự sự kiện trưng bày ảnh cho show diễn bộ sưu tập Métiers d’Art 2026 của Chanel, được tổ chức tại bảo tàng nghệ thuật Pompidou Center Hanwha ở Yeouido, Seoul, Hàn Quốc.
j3.jpg
j10.png
Ngay khi vừa xuất hiện, nữ rapper BlackPink lập tức thành tâm điểm chú ý với thần thái tự tin cùng vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Thiết kế bodysuit cổ khoét sâu phối cùng quần suông cạp cao đính hàng cúc vàng giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, vừa có nét quyến rũ mà vẫn giữ được thần thái sang trọng. Trong cuộc phỏng vấn bên lề, Jennie cho biết trang phục mới của cô là sự kết hợp giữa suit (Âu phục) và swimsuit (đồ bơi), pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.
j7.jpg
j8.jpg
Bộ đồ còn bao gồm áo blazer đồng bộ, giày cao gót mũi nhọn và túi xách kem đốm đen. Tông đen chủ đạo mang đúng tinh thần “tailoring” của Chanel, tức là cảm giác sang, gọn, sắc nét như đồ suit cao cấp. Đây cũng là phong cách đặc trưng của phụ nữ Pháp nhẹ nhàng, thời thượng và tối giản.
j5.jpg
j9.png
Lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi đỏ, kết hợp với kiểu tóc lượn sóng bồng bềnh hơi hướm Hollywood cổ điển. Phụ kiện, gồm vòng tay và bông tay vàng phối với đá, hoàn toàn ăn nhập với trang phục.
j2.jpg
Diện mạo mới của Jennie khiến mạng xã hội bùng nổ. Vô số khoảnh khắc đẹp của nữ thần tượng được chia sẻ trên mạng xã hội X. Mỗi bài đăng hút hàng chục đến hàng trăm lượt xem chỉ sau 1-2 giờ. Nhiều người hâm mộ nhận xét sự kết hợp giữa kiểu tóc, lớp trang điểm và trang phục của cô là “hoàn hảo”. Số khác nhấn mạnh vào sức hút tự nhiên cùng thần thái thời trang thanh lịch của nữ thần tượng.
Video chứng minh Jennie đẹp không cần photoshop. Cư dân mạng bình luận: "Jennie là định nghĩa của một IT girl tối thượng, mang đến vẻ đẹp và sự tinh tế tại show diễn Chanel Métiers d’Art 2026", "Cô ấy thật lộng lẫy, không hổ là Chanel sống", "Chỉ có thể gọi là biểu tượng thời trang", "Cô ấy không chỉ tham dự show, cô ấy chính là khoảnh khắc. Jennie luôn ở một đẳng cấp riêng, hòa quyện sự thanh lịch và năng lượng IT girl đầy cuốn hút", "Cô ấy thực sự mang lại sự trẻ trung cho Chanel"....
ja1.jpg
Ngoài gây sốt bởi vẻ ngoài, Jennie còn được chú ý với khoảnh khắc tái ngộ "bạn trai tin đồn" G-Dragon. Cả hai đều xuất thân từ công ty YG Entertainment, từng vướng nghi vấn hẹn hò vào năm 2021. Kể từ đó, họ luôn giữ khoảng cách với nhau. Trên hàng ghế đầu show thời trang, họ ngồi khá xa nhau, cũng không có tương tác gì.
g1.jpg
g2.jpg
G-Dragon với phong cách thời trang thách thức mùa hè.
n1.jpg
ng2.jpg
Ngô Thanh Vân cũng là khách mời của Chanel. Trang phục, trang điểm và làm tóc của nữ diễn viên đậm chất cổ điển, quý bà.
Tú Oanh
#Jennie gây sốt #Jennie #BlackPink #show thời trang Chanel #G Dragon #Ngô Thanh Vân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe