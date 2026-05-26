Sự thực chuyện xe khách lật đèo lúc rạng sáng khiến 18 người tử vong

Nguyễn Thảo

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, thông tin mạng xã hội đăng tải vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở đèo Phượng Hoàng lúc rạng sáng khiến 18 người tử vong sai sự thật.

Ngày 26/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ xe khách giường nằm lật trên đèo Phượng Hoàng lúc rạng sáng khiến 18 người tử vong là sai sự thật.

Hình ảnh và thông tin lật xe khách ở đèo Phượng Hoàng đã được cắt ghép, thông tin sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội, một số tài khoản đăng tải hình ảnh vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 26, đoạn qua đèo Phượng Hoàng nối Đắk Lắk với Khánh Hòa.

Theo bài viết, chiếc xe giường nằm mang biển kiểm soát Đắk Lắk, chạy tuyến Buôn Ma Thuột – Nha Trang chở 19 người lao xuống vực sâu khiến 18 người tử vong, chỉ 1 người sống sót. Công an tỉnh thành lập ngay ban chuyên án trong ngày, huy động các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Các chi tiết như hộp đen ghi nhận xe di chuyển với tốc độ 80 km/h khi vào khúc cua tử thần, tốc độ cực kỳ nguy hiểm trên đèo. Bên cạnh đó còn có những tình tiết nhuốm màu huyền bí bởi những lời đồn đoán lan truyền về “con đèo tử thần” với những câu chuyện ma mị về oan hồn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ hình ảnh và nội dung bài đăng về vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Phượng Hoàng được cắt ghép, dựng lên những thông tin thất thiệt đánh vào tâm lý tò mò của người xem nhằm mục đích "câu like, câu view" trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

