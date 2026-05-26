Thủ tướng: Xóa bỏ tâm lý địa giới hành chính cũ, tỉnh nọ tỉnh kia

TPO - Làm việc với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý hành chính, thay đổi cách nghĩ, cách làm, xóa bỏ rào cản tư duy, tâm lý về địa giới hành chính cũ, 'tỉnh nọ tỉnh kia' để thống nhất ý chí và hành động vì sự phát triển chung.

Tăng trưởng chưa đạt mục tiêu

Chiều 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải ngân đầu tư công.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I vừa qua của tỉnh ước đạt 5,3%, chưa đạt kịch bản đề ra. UBND tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cả năm 2026 đạt 10%, với mục tiêu quý II tăng gần 11%, quý 3 tăng hơn 11%, quý IV tăng 12%. Mục tiêu 6 tháng đầu năm đạt tăng trưởng gần 8,2%; 9 tháng đạt 9,3%.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm nay tỉnh được giao hơn 13.845 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 21/5 đạt hơn 15% kế hoạch, chậm so với tiến độ chung. Thu ngân sách đến ngày 15/5 đạt gần 10.700 tỷ đồng, tương đương hơn 47% dự toán được giao.

Về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Vĩnh Long hoàn thành các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy của 13 cơ quan chuyên môn, 10 đơn vị sự nghiệp công lập, 15 doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. UBND cấp xã có 496 cơ quan chuyên môn và tương đương, và 1.390 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, hỗ trợ phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của vùng ĐBSCL và cả nước. Quan tâm phân bổ nguồn lực đầu tư khu kinh tế Định An - 1 trong 8 khu kinh tế biển trọng điểm của cả nước. Xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc qua Vĩnh Long (CT33, CT36) trong giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên đầu tư 3 dự án cấp bách cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 55, 57 và 57B với tổng số vốn đề nghị hỗ trợ 12.200 tỷ đồng.

Đại diện các bộ ngành cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Vĩnh Long còn những hạn chế như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; số lượng bác sĩ, giường bệnh trên 1 vạn dân còn thấp, hệ thống cơ sở y tế còn hạn chế so với mặt bằng chung cả nước…

Xóa bỏ tư duy 'tỉnh nọ tỉnh kia'

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả tích cực, đáng khích lệ của Vĩnh Long, đồng thời chỉ ra những hạn chế, đặc biệt tăng trưởng kinh tế quý I chỉ đạt 5,3%, thấp hơn nhiều so với kịch bản tỉnh đề ra và bình quân cả nước. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu...

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng lưu ý tỉnh Vĩnh Long đặt quyết tâm chính trị cao hơn nữa, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm để tập trung tháo gỡ các nút thắt. Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu của năm và cả nhiệm kỳ. Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, cách thức vận hành của bộ máy chính quyền các cấp, thay đổi cách nghĩ, cách làm.

“Trong suy nghĩ và hành động, chúng ta đã bỏ được tâm lý về địa giới hành chính cũ chưa? Đã xóa bỏ được tư duy 'tỉnh nọ tỉnh kia' chưa?” Thủ tướng đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Thủ tướng cho rằng chưa tháo gỡ được rào cản đó ra khỏi cách nghĩ thì không thể có hành động đúng, không thống nhất được ý chí và hành động thì không thể phát triển.

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long triển khai kịp thời các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, có các kịch bản chi tiết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương để cùng phấn đấu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng cho rằng, Vĩnh Long có dân số trên 3,3 triệu người, nếu chỉ dựa vào nông nghiệp truyền thống thì không thể phát triển mạnh mẽ được. Bắt buộc phải có công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, dịch vụ, đô thị hóa... Cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới phong cách làm việc của các sở ngành, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Ủng hộ chủ trương đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư và cơ chế đối tác công tư (PPP) trong hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với tỉnh để rà soát, cân đối nguồn lực cho các tuyến cao tốc (CT33, CT36), xem xét điều chỉnh tiến độ phù hợp... Thủ tướng cũng lưu ý Vĩnh Long đặc biệt quan tâm phát triển ngành giáo dục, y tế.

“Đặc trưng địa bàn được sáp nhập từ 3 tỉnh, địa phương cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, tất cả vì sự nghiệp chung. Phải có quyết tâm chính trị cao nhất, biến các chương trình thành kế hoạch cụ thể để đạt được các mục tiêu đã đề ra”, Thủ tướng chỉ đạo.